Colorful stworzył GeForce RTX 3070 LHR iGame Bilbili na modłę Founders Edition

To, co zobaczycie na zdjęciach, to wcale nie szalony projekt firmy NVIDIA z udziałem jej charakterystycznego formatu kart Founders Edition. To dzieło firmy Colorful, która ujawniła właśnie swój najnowszy pomysł na kartę graficzną w postaci modelu GeForce RTX 3070 LHR iGame Bilbili.

Karta GeForce RTX 3070 LHR iGame Bilbili jest o tyle wyjątkowa, że przedstawia sobą zupełnie odmienne podejście do projektowania kart graficznych przez producentów. Zwykle bowiem firmy pokroju MSI, ASUSa, Gigabyte, ZOTAC, czy Powercolor sięgają albo po karty referencyjne Nvidii, żeby nieco przyoszczędzić na projekcie, albo decydują się na w całości własny projekt. Obejmuje to odmienny laminat i chłodzenie, dzięki czemu mogą zaoferować swoim klientom coś unikatowego z półki premium.

Z kolei oferowane ekskluzywnie przez NVIDIA modele Founders Edition, to projekty wyjątkowe same w sobie. Mają być ciche i niezawodne, dlatego firma nie idzie na żadne kompromisy, nie oszczędza na materiałach, czy projekcie, aby zapewnić im niezawodność podczas ich całego cyklu życia. Czy tej samej klasy materiały zostały wykorzystane w opisywanym tutaj modelu? Może, ale na własnej skórze tego najpewniej nie sprawdzimy, bo GeForce RTX 3070 LHR iGame Bilbili E-Sports Edition będzie pewnie sprzedawana wyłącznie w Chinach.

Cała wyjątkowość karty GeForce RTX 3070 LHR iGame Bilbili sprowadza się do tego, że konstrukcją przypomina aż za bardzo oficjalny model Founders Edition

Forma Founders Edition jest tym samym zarezerwowana właśnie dla Nvidii, dlatego taką uwagę przyciąga ostatnie dzieło firmy Colorful, która pochwaliła się światu swoją nową kartą graficzną GeForce RTX 3070 LHR iGame Bilbili. Ta swoją wyjątkowość zawdzięcza temu, że przypomina GeForce RTX 3070Ti/3080/3090 Founders Edition firmy Nvidia, co przejawia się w dokładnie dwóch elementach.

Po pierwsze, temperaturę GeForce RTX 3070 LHR iGame Bilbil trzyma w ryzach charakterystyczny system chłodzenia z dwoma wentylatorami umieszczonymi z jednej i drugiej strony, między którymi na panelu bocznym znalazło się 12-pinowe złącze zasilania. Nie jest to wprawdzie dokładna kopia karty Founders Edition, ale podobieństw jest aż za dużo, żeby przejść obok tego modelu obojętnie. Zwłaszcza że jest to tym samym jedna z nielicznych kart, która sięgnęła po 12-pinowe złącze zasilania, mogące zapewnić karcie dostęp do nawet 648 W mocy.

Pod maską jednak GeForce RTX 3070 LHR iGame Bilbili E-Sports Edition firmy Colorful nie jest w żadnym stopniu zaskakująca. Tradycyjnie łączy ze sobą rdzeń graficzny NVIDIA GA104 z 5888 rdzeniami CUDA podkręcony do 1785 MHz w trybie Boost i 8 GB pamięci GDDR6 14 GT/s. Zasila to sekcja VRM w układzie 10+2, a po stronie wyjść graficznych możemy liczyć na trzy DisplayPort 1.4a i jedno HDMI 2.1.

