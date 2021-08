PC z procesorem RISC-V dla mas od Radxa i StarFive zamknięty w jednym laminacie

StarFive ogłosiło niedawno swoją współpracę z firmą Radxa, która zaowocuje wyjątkowym produktem, wykorzystującym równie wyjątkową architekturę. Przyjmie on bowiem postać jednolaminatowego PC z procesorem RISC-V StarFive JH7100 dla mas, czego zawieszony przykład widzicie powyżej.

Rozwój nowatorskiej architektury RISC-V trwa i choć ta istnieje już od 2010 roku, to jej znajomość i powszechność jest bardzo niska wśród zwyczajnych konsumentów. Nic w tym dziwnego – nadal daleko jej nawet do poziomu popularności układów Raspberry, ale już teraz wykorzystuje się oparte na niej sprzęty w miliardach zastosowań. Śledzić jej poczynania na łamach Chip.pl z pewnością będziemy uważnie, bo udostępniona w ramach kodu open source (podobnie jak Linux) architektura RISC-V może być powszechnie i swobodnie używana w dowolnym celu, przez każdego z nas.

Czytaj też: NUC Intela doczekało się konkurencji. Ryzen 9 5900HX już w EliteMini HX90

Z wykorzystaniem RISC-V każdy tak naprawdę może projektować nowe procesory centralne (CPU) bez jakichkolwiek opłat związanych z licencjami. To też było celem jej autorów z UC Berkely, którzy od podstaw opracowali w ramach architektury RISC-V zestaw instrukcji procesora (ISA). Jednak zakładając, że nie macie zamiaru produkować swojego CPU w domowym zaciszu, warto, żebyście wiedzieli, że swoje rączki na sprzęcie opartym o RISC-V możecie już położyć, a ogłoszone właśnie dzieło od Radxa i StarFive względem dostępnych obecnie produktów powinno być tańsze.

Przeznaczony dla mas PC z procesorem RISC-V firmy StarFive wcale nie będzie taki „zwyczajny”, co potwierdza jego konfiguracja z zacięciem do operacji związanych ze sztuczną inteligencją

Ogłoszenie StarFive obejmuje bowiem SBC, czyli jednolaminatowy komputer osobisty (PC) w kompaktowej formie z procesorem na bazie RISC-V. Jego produkcja ruszy pod koniec trzeciego kwartału bieżącego roku, zapewniając rynkowi PC z procesorem RISC-V dla mas, choć ceny i dokładnych szczegółów na ten moment jeszcze nie znamy.

Czytaj też: Te dyski nigdy nie zawiodły. Najnowsze badanie wskazuje najbardziej niezawodne HDD

Widoczne powyżej zdjęcie z prezentacji (via Lilliputing) wskazuje, że sprowadzający się do „jednego laminatu” PC na bazie RISC-V, sięgnie po współpracujący z maksymalnie 8 GB pamięci LPDDR4 procesor StarFive JH7100 firmy TSMC, produkowany z wykorzystaniem 28 nm procesu technologicznego. Ten sprowadzi się do konfiguracji z parą rdzeni SiFive U74 taktowanych zegarem 1,5 GHz, które ponoć swoją wydajnością odpowiadają rdzeniom ARM Cortex-A55. Na pokładzie tego procesora znajdzie się też akcelerator sieci neuronowych NVDLA firmy Nvidia i Vision DSP Tensilica-VP6.

Czytaj też: Colorful stworzył GeForce RTX 3070 LHR iGame Bilbili na modłę Founders Edition

Wiemy też, że następca StarFice JH7100 w postaci JH7110 jest już masowo produkowany i choć na rynek nie trafi w formie jednopłytkowego komputera jeszcze do końca III kwartału, to sam w sobie będzie znaczącym ulepszeniem, bo sięgnie po procesor graficzny (GPU), którego na JH7100 nie uświadczymy.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News