Znamy TDP procesorów Intel Alder Lake-S i dobrych wieści nie mamy

W sieci pojawiły się właśnie szczegóły co do TDP procesorów Intel Alder Lake-S, czyli nadchodzących Core 12. generacji, jak również tego, jakie ilości prądu będą pożerać i jak prezentuje się to na tle wcześniejszych dwóch generacji. Na oficjalne informacje poczekamy z kolei do dnia premiery, która powinna mieć miejsce już 27 października

Zacznijmy może od tego, że procesory Intel Alder Lake-S do tej pory zapowiadaliśmy jako układy pomyślane, przede wszystkim z myślą o obniżeniu zużycia energii, dzięki zastosowaniu heterogenicznego podziału rdzeni na te wydajne i energooszczędne. To w żadnym stopniu się nie zmieniło. Te procesory będą pożerały mniej prądu elektrycznego i będą mniej się nagrzewały, ale w spoczynku i przy mniej wymagających zadaniach. Kiedy jednak stawią czoła czemuś z wyższej półki, najwidoczniej nie będą pozostawiać po sobie elektronowych jeńców.

Czytaj też: Microsoft nie obniży wymagań sprzętowych dla systemu Windows 11, a my ich nie obejdziemy

Pod obciążeniem pobór mocy nowych Intel Core będzie rekordowy. Poznaliśmy bowiem nieoficjalne TDP procesorów Intel Alder Lake-S i nie tylko

Wedle ciągle nieoficjalnych informacji od HXL i Harukaze, produkowane z wykorzystaniem procesu Intel 7 (dawniej 10 nm Enhanced SuperFin) procesory Alder Lake-S będą podzielone na cztery poziomy TDP. Powyżej znajdziecie dokładnie rozgraniczenie na natężenie prądu pobierane przez procesor w trybie ciągłym i szczytowym.

Procesory o TDP 165W (to nowinka w konsumenckiej ofercie Intela) Generacja 10/11.: 40A/480W Generacja 12.: 45A/540W (+12.5%)

(to nowinka w konsumenckiej ofercie Intela) Procesory o TDP 125W Generacja 10/11.: 34A/408W Generacja 12.: 39A/468W (+14.7%)

Procesory o TDP 65W Generacja 10/11.: 30A/360W Generacja 12.: 38.5A/462W (+28.3%)

Procesory o TDP 35W Generacja 10/11.: 16.5A/198W Generacja 12.: 20.5A/246W (+24.2%)



Pod obciążeniem największy wzrost odnotują procesory mainstreamowe, czyli te pokroju Intel Core i5, bo z dotychczasowych 360 watów te wskoczą na aż 462 watów. Podobnie oberwie się tym z dolnej hierarchii (zużycie 198 vs 246 W) podczas, gdy najwydajniejsze układy zaliczą najmniejszy wzrost, choć 12,5%, to i tak wartość, którą się odczuje. Finalnie wedle tych nieoficjalnych wartości zapotrzebowanie na moc desktopowych procesorów Intel Alder Lake 12. generacji wzrośnie o od 50 do 102 W. Nie zapowiada się to dobrze, jako że ponoć flagowe karty graficzne nowej generacji AMD i NVIDIA również przerażą zużyciem prądu.

Czytaj też: PC z procesorem RISC-V dla mas od Radxa i StarFive zamknięty w jednym laminacie

Warto podkreślić, że mowa tutaj o najwyższym poborze w szczytowych obciążeniach (to Power Limit 4), kiedy temperatury pozwalają procesorowi na rozwinięcie skrzydeł. Są więc szanse, że nowe procesory Intela z górnej półki będą wymagały jeszcze bardziej wydajnych systemów chłodzenia, co w przypadku AMD może nie być aż takim problemem. Wprawdzie wspomina się, że AMD również planuje wprowadzenie procesorów Ryzen o TDP na poziomie 170 W, ale architektura Zen 4 i 5 nm proces TSMC powinny obniżyć to, jak wiele ciepła będą wydalać układy.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News