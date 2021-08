Nowe gamingowe telewizory Xiaomi Mi OLED doczekają się technologii NVIDIA

Pierwsza generacja Mi TV OLED okazała się najwidoczniej takim sukcesem na rynku, że firma zaczęła pracować już dawno nad jej następczynią. Dziś dowiedzieliśmy się sporo na ten temat, bo tuż przed debiutem zwiastun ujawniający nowe gamingowe telewizory Xiaomi Mi OLED zdradził powiązanie z firmą NVIDIA.

Oficjalne konto Xiaomi TV na Weibo wyjawiło, że firma połączyła siły z NVIDIA, aby zapewnić, że gamingowe telewizory Xiaomi Mi OLED nowej generacji będą jeszcze bardziej atrakcyjne dla graczy. Na ten moment wprawdzie nie znamy szczegółów dotyczących typu panelu, ich rozdzielczości, jasności, a więc i certyfikatów HDR, czyli, innymi słowy, nie wiemy oficjalnie na temat tych telewizorów nic. Liczymy jednak, że jak to na Xiaomi przypadło, ceny nie będą wygórowane, co dodatkowo pozwoli obniżyć ogólny pułap cenowy dla telewizorów OLED.

Dowiedzieliśmy się z najnowszych zwiastunów i zapowiedzi, że gamingowe telewizory Xiaomi Mi OLED drugiej generacji będą wyposażone w technologię G-Sync firmy NVIDIA

Jednak ogłoszenie w formie oficjalnego zwiastuna tego, że nowe gamingowe telewizory Xiaomi Mi OLED doczekają się technologii G-Sync zdradza już sporo. W teorii przynajmniej, bo tego typu integracja nie może przejść obojętnie obok programu Big Format Gaming Displays firmy NVIDIA, którego członkowie nie zostali jednak jeszcze zaktualizowani.

NVIDIA może czekać z tym do 10 sierpnia, czyli dnia premiery nowych Xiaomi Mi OLED TV z myślą o graczach i nic dziwnego. Przynależność do BFGD jasno bowiem wskazuje, że telewizory będą oferować odświeżanie ponad 75 Hz, obsługiwać szerokie spektrum kolorów, zapewniać niskie opóźnienia i wspierać m.in. Ultra Low Motion Blur, aby jeszcze bardziej upłynnić rozgrywkę i wyciągnąć to, co najlepsze z wysokiego odświeżania i wsparcia G-Sync.

Możemy też brać za pewnik, że przynależność do BFHD sprawi, że nowe gamingowe telewizory Xiaomi Mi OLED będą wyposażone w m.in. wejście HDMI w standardzie 2.1, wspierający Variable Refresh Rate, ulepszoną wersję kanału audio ARC w postaci eARC (Enhanced Audio Return Channel), czy tryb Auto Low Latency Mode (ALLM). Wszystko po to, aby gracz korzystający z tych telewizorów poczuł się, jakby w rzeczywistości grał na gamingowym monitorze… tyle że większym.

