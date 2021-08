Nowe monitory HP dla graczy, a wśród nich HP X34, czyli flagowiec w interesującej cenie

HP ujawniło właśnie swoje nowe monitory dla graczy, wśród których zadebiutował też flagowy HP X34. Ten na rynek trafi już we wrześniu w cenie o 70 dolarów okazalszej względem poprzedniego najlepszego monitora marki. Co więc zaoferuje i co w nim jest takiego wyjątkowego, że cena 460$ (w przeliczeniu 1760 zł) tak zachwyca?

Porównując monitor HP X34 do HP X32, czyli również nowego modelu, od razu w oczy rzuci nam się jedna jedyna różnica – rozdzielczość. Wszystkie gamingowe monitory HP z serii X ograniczają się do Full HD i WQHD, a HP X34 jest pierwszym i jedynym na ten moment, który sięgnął po ultraszeroki panel rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli. W połączeniu z odświeżaniem rzędu 165 Hz ten model jest wręcz unikatowy na rynku.

Wśród wszystkich nowych monitorów HP z serii X najbardziej zachwyca flagowy HP X34

Trzeba tutaj zauważyć, że monitory typu ultrawide, choć oczywiście dostępne szeroko, są najczęściej bardzo drogie. Przykładem niech będzie Mobiuz EX3415R firmy BenQ do kupienia za 4499 zł, który i tak posiada panel o odświeżaniu nie 165, a 144 Hz. Znajdziemy też wprawdzie tańsze modele w segmencie monitorów ultrawide dla graczy, ale pochodzą zwykle od niszowych marek i pomimo wysokiej rozdzielczości i proporcji nie oferują zbyt wiele. Zwłaszcza pod kątem odświeżania.

HP X34 jest więc monitorem, który poniekąd przeciera szlaki w segmencie, łącząc niską cenę z wysokimi możliwościami. Jego płaski ekran IPS chwali się jasnością na poziomie 400 nitów, współczynnikiem kontrastu 1000:1 i 99% pokryciem przestrzeni kolorów sRGB. Tymi samymi możliwościami mogą pochwalić się pozostałe ujawnione monitory, czyli X27, X27q i X32, które, choć zachowują ten sam poziom odświeżania, ustępują flagowcowi we wspomnianej rozdzielczości.

Obok tych modeli zadebiutowały też monitory na bazie zakrzywionych (1500R) paneli VA, które biją na głowę te oparte o IPS pod kątem trzykrotnie okazalszego kontrastu. HP wybrało je nie bez powodu, bo matryce VA lepiej radzą sobie z białą poświatą, która w przypadku zakrzywionych panel pojawia się, kiedy patrzymy na nie pod kątem. Dodatkowo zapewniają głębszą czerń i przez to wyższą głębię kolorów. Jeśli z kolei idzie o opóźnienia, to wszystkie nowe modele posiadają 1-milisekundowy lag GTG i czas reakcji na tym samym poziomie.

