Windows 365 – czym jest i ile kosztuje?

Nowa usługa Microsoft – Windows 365 jest już ogólnodostępna, więc warto sprawdzić, czym jest, a także ile trzeba za nią zapłacić.

Czym jest Windows 365?

Jest to nowa usługa dostarczająca obecnie Windows 10, a potem również Windows 11, poprzez chmurę. Jest to Cloud PC, czyli komputer w chmurze, który można uruchomić właściwie na każdym podłączonym do sieci urządzeniu. System operacyjny jest przechowywany w Microsoft Cloud, z której jest bezpiecznie streamowany na konkretne urządzenia razem ze wszystkimi danymi, ustawieniami i aplikacjami. Usługa dedykowana jest dla różnego rodzaju pracowników firm, którzy mogą mieć dostęp do systemu operacyjnego niezależnie od tego, gdzie aktualnie się znajdują i jaki mają pod ręką sprzęt.

Microsoft zapewnia, że jest to rozwiązanie bezpieczne, wydajne i wygodne, z którego mogą korzystać małe, średnie i duże firmy. Wydajność, która jest obiecywana jest jednak uzależniona od tego, jaki plan subskrypcyjny zostanie wybrany. Są dwa główne warianty usługi – Business i Enterprise, które potem dostosowujemy do własnych potrzeb w zależności od ilości urządzeń i podzespołów, jakich potrzebujemy.

Z naszego punktu widzenia prostota produktu Windows 365 jest zdumiewająca. Jego możliwości zarządzania i zabezpieczenia mają mnóstwo pozytywnych stron. Nie znaliśmy produktu Windows 365 i nie wiedzieliśmy, że go potrzebujemy, aż go zobaczyliśmy i zaczęliśmy stosować – mówi Martin Joy, rząd terytorium Nunavut.

Business i Enterprise

Windows 365 Business to wariant komputera w chmurze, który nie wymaga posiadania żadnych licencji. Jest przeznaczona dla mniejszych organizacji, które potrzebują prostego sposobu na kupowanie i wdrażanie komputerów w chmurze oraz zarządzanie nimi.

Platforma Windows 365 Enterprise jest natomiast przeznaczona dla organizacji, które chcą zarządzać swoimi komputerami w chmurze za pomocą rozwiązania Microsoft Endpoint Manager i wykorzystują integrację z innymi usługami firmy Microsoft.

Windows 365 ceny

A teraz przejdźmy do najistotniejszej kwestii, czyli do ceny. Rozwiązanie do najtańszych nie należy. Warto też zaznaczyć, że posiadając na głównym komputerze służbowym aktywną licencję Windows 10 Pro, można korzystać z platformy Business płacąc za nią kwoty przypisane do Enterprise.

Windows 365 Enterprise – cennik:

1 wirtualny CPU, 2 GB RAM i magazyn 64 GB – 18,20€/ miesiąc + VAT

2 wirtualne CPU, 4 GB RAM i magazyn 64 GB – 25,50€/ miesiąc + VAT

2 wirtualne CPU, 4 GB RAM i magazyn 128 GB – 28,20€/ miesiąc + VAT

2 wirtualne CPU, 4 GB RAM i magazyn 256 GB – 36,40€/ miesiąc + VAT

2 wirtualne CPU, 8 GB RAM i magazyn 128 GB – 37,30€/ miesiąc + VAT

2 wirtualne CPU, 8 GB RAM i magazyn 256 GB – 45,50€/ miesiąc + VAT

4 wirtualne CPU, 16 GB RAM i magazyn 128 GB – 60,10€/ miesiąc + VAT

4 wirtualne CPU, 16 GB RAM i magazyn 256 GB – 68,30€/ miesiąc + VAT

4 wirtualne CPU, 16 GB RAM i magazyn 512 GB – 92,00€/ miesiąc + VAT

8 wirtualnych CPU, 32 GB RAM i magazyn 128 GB – 112,0€/ miesiąc + VAT

8 wirtualnych CPU, 32 GB RAM i magazyn 256 GB – 120,20€/ miesiąc + VAT

8 wirtualnych CPU, 32 GB RAM i magazyn 512 GB – 143,90€/ miesiąc + VAT

Windows 365 Business – cennik:

1 wirtualny CPU, 2 GB RAM i magazyn 64 GB – 21,90€/ miesiąc + VAT

2 wirtualne CPU, 4 GB RAM i magazyn 64 GB – 29,10€/ miesiąc + VAT

2 wirtualne CPU, 4 GB RAM i magazyn 128 GB – 31,90€/ miesiąc + VAT

2 wirtualne CPU, 4 GB RAM i magazyn 256 GB – 40,10€/ miesiąc + VAT

2 wirtualne CPU, 8 GB RAM i magazyn 128 GB – 41,00€/ miesiąc + VAT

2 wirtualne CPU, 8 GB RAM i magazyn 256 GB – 49,20€/ miesiąc + VAT

4 wirtualne CPU, 16 GB RAM i magazyn 128 GB – 63,80€/ miesiąc + VAT

4 wirtualne CPU, 16 GB RAM i magazyn 256 GB – 72,00€/ miesiąc + VAT

4 wirtualne CPU, 16 GB RAM i magazyn 512 GB – 95,60€/ miesiąc + VAT

8 wirtualnych CPU, 32 GB RAM i magazyn 128 GB – 115,70€/ miesiąc + VAT

8 wirtualnych CPU, 32 GB RAM i magazyn 256 GB – 123,90€/ miesiąc + VAT

8 wirtualnych CPU, 32 GB RAM i magazyn 512 GB – 147,50€/ miesiąc + VAT

