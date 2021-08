Test chłodzenia Fractal Design Lumen S36

Fractal Design Lumen S36 to nowa seria AiO od znanego producenta. Czy okaże się ona warta polecenia?

Co otrzymujemy wraz z Fractal Design Lumen S36?

Dodatków nie ma zbyt wiele. Jest zestaw montażowy, obszerna instrukcja i to w zasadzie tyle. Kabel, który widzicie na zdjęciu, podłączany jest do pompki a następnie do złącza ARGB na płycie głównej. Niestety w zestawie nie ma pasty – ta jest fabrycznie nałożona na podstawę bloku. Warto zwrócić uwagę na gwarancję, która wynosi 5 lat.

Specyfikacja Fractal Design Lumen S36

Chłodnica ma wymiary 392 x 120 x 27 mm i jest on wykonana z aluminium. Możecie na niej zobaczyć zamontowaną pompkę. Pracuje ona z maksymalną prędkością równą 4000 RPM. Zasilana jest ona ze złącza 3 pin, a maksymalna głośność wynosi 22 dBA. Co ciekawe obchodzi ona patent Aseteka poprzez umieszczenie jej w samej chłodnicy.

Radiator ma korek, po którego odkręceniu można uzupełnić poziom cieczy w układzie. Wychodzą z niego dwa węże o długości 400 mm. Są one oplecione nylonem, a połączenie z blokiem jest ruchome. Z ich ułożeniem w obudowie nie powinniście mieć więc problemów.

Blok ma wymiary 79 x 67 x 43 mm. To właśnie do niego podłączany jest kabel ARGB. Górna część jest obracana – możecie wyjąć nakładkę i zmienić jej położenie z krokiem 90°. Możecie więc blok zamontować na płycie w dowolnej orientacji. Podstawa bloku jest miedziana.

Dołączone trzy wentylatory to modele Aspect 12 PWM. Ich maksymalna prędkość wynosi 2000 RPM, głośność 33,2 dBA, przepływ powietrza 56 CFM, a ciśnienie 2,34 mmH2O. Ze śmigieł wychodzi jeden kabel ze złączem męskim i żeńskim 4 pin PWM. Można więc wszystkie połączyć razem i jednym złączem podpiąć pod płytę główną. Warto tutaj pamiętać, że w sprzedaży jest też wersja S36 RGB z wentylatorami ARGB o tych samych parametrach.

Wygląd i montaż Fractal Design Lumen S36

Fractal Design Lumen S36 prezentuje się bardzo dobrze. Sama chłodnica z wentylatorami zniknie w obudowie, ale świetnie wygląda blok. Mamy tutaj podświetlenie ARGB, które można zsynchronizować z płytą główną. To właśnie on prezentuje się najlepiej. Przypomnę tylko ponownie, że jeśli chcecie mieć też podświetlane wentylatory to nie ma problemu i możecie kupić model z dopiskiem RGB.

Montaż jest bardzo typowy. Do backplate montujemy śruby, następnie zabezpieczamy je od jednej strony nakładkami, a od drugiej nakładkami dystansowymi. Na to kładziemy blok i całość przykręcamy. Moim zdaniem jedna osoba spokojnie sobie z tym montażem poradzi, bowiem nakładki dobrze trzymają backplate i nie wypada on podczas montażu. Ewentualnie pod backplate można podłożyć coś, co będzie go dociskało i nie pozwoli na wysunięcie się.

Zebrane najważniejsze parametry Fractal Design Lumen S36

Wymiary chłodnicy: 392 x 120 x 27 mm

TDP: b.d.

Długość węży: 400 mm

Dołączone wentylatory: 3x Aspect 12 PWM

Maksymalna prędkość wentylatorów: 2000 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 56 CFM

Maksymalne ciśnienie: 2,34 mmH2O

Maksymalna głośność: 33,2 dBA (pojedynczego wentylatora)

Wymiary bloku: 79 x 67 x 43 mm

Maksymalna prędkość pompki: 4000 RPM

Kompatybilność z podstawkami: Intel: LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1366, 2011, 2011-3, 2066; AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+

Gwarancja: 5 lat

Platforma testowa Procesor Intel Core-i7 11700K Pasta Noctua NT-H1 Panel Scythe Kaze Master II Płyta główna Z590 Aorus Master Pamięć RAM XPG Spectrix D50 2x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk Silicon Power XD80 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power Pro 11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy Fractal Design Lumen S36

Bez podkręcania AiO bez problemów radzi sobie z procesorem. Nawet na 800 RPM temperatury są bardzo niskie.

Po podkręceniu na maksymalnych obrotach nadal jest dosyć chłodno. Na 1200 RPM temperatury rosną, ale nadal pozostają poniżej 90°C. Dopiero na 800 RPM rosną one jeszcze mocniej i przekraczają 90°C. Natomiast nie ma co liczyć, że w jakimkolwiek AiO po OC możliwe będzie takie ustawienie wentylatorów.

Pod względem głośności nie ma zaskoczenia. Na maksymalnych obrotach jest bardzo głośno, na 1200 RPM jest już znacznie lepiej. Przy takim ustawieniu można spokojnie pracować. Na 800 RPM jest prawie idealna cisza.

Test Fractal Design Lumen S36 – podsumowanie

Fractal Design Lumen S36 to bardzo fajne AiO, które zasłużyło na rekomendację. Zapewnia ono niskie temperatury procesora i bez OC nawet przy 800 RPM nie będzie z nimi problemów. Na maksymalnych obrotach AiO jest bardzo głośne, ale na mniejszych powinniście być z niego zadowoleni. Jest to standard i żadne chłodzenie z trzema wentylatorami przy 2000 RPM nie będzie ciche. Spokojnie też możecie podkręcać procesor i mieć zagwarantowane utrzymywanie temperatur w rozsądnych granicach.

Dodajcie do tego znakomity wygląd pompki, która ma podświetlenie ARGB (możecie też kupić model z wentylatorami ARGB) oraz prosty montaż i otrzymujecie naprawdę fajną konstrukcję. Co więcej producent wycenił je na 119,99 euro, czyli ok. 550 zł. W tej cenie na pewno będzie to jedno z lepszych chłodzeń na rynku.

