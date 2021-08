Galaktyki, które się ze sobą zderzają zostały uchwycone przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a

Arp 195 to gromada oddalona o 760 milionów lat świetlnych od naszej planety. Składa się z trzech galaktyk, które wywierają na siebie dość brutalny wpływ.

Astronomowie prowadzący obserwacje z wykorzystaniem Kosmicznego Teleskopu Hubble’a zauważyli bowiem, jak galaktyczne trio wzajemnie się rozrywa. Co ciekawe, kosmiczna kolizja na ogromną skalę czeka również Drogę Mleczną. Nasza galaktyka jest bowiem na kursie kolizyjnym z Andromedą, a ich zderzenie powinno nastąpić w ciągu najbliższych 4,5 mld lat.

Zdjęcia ukazujące Arp 195 zostały wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a kilkanaście dni po jego niespodziewanej przerwie. Przypominamy, że około miesięczna awaria spowodowała, że dalsza misja tego kosmicznego weterana zawisła na włosku. Cała sprawa miała jednak happy end, a teleskop dostarczył obrazów ukazujących gromadę oddaloną o 760 milionów lat świetlnych od Ziemi.

Trzy galaktyki tworzące gromadę Arp 195 są oddalone o 760 milionów lat świetlnych od Ziemi

Arp 195 składa się z trzech galaktyk, które znajdują się pod wpływem wzajemnego przyciągania grawitacyjnego. Ich ruch następuje po coraz bardziej zbliżonych orbitach, a każdy „przelot” wiąże się z rozrywaniem materii tworzącej poszczególne galaktyki. Największa z nich „podkrada” materię tworzącą dwie pozostałe, dzięki czemu na zdjęciach można zobaczyć smugę składającą się z pyłu, gazu i gwiazd.

Podobnie jak w przypadku Drogi Mlecznej i galaktyki Andromedy, części składowe Arp 195 połączą się kiedyś w jedną wielką całość. Przestrzeń pomiędzy gwiazdami wewnątrz galaktyk jest bowiem na tyle duża, że zderzenia tych gwiazd należą do rzadkości. Całe zjawisko może mieć wręcz pozytywny wpływ na kondycję powstałej galaktyki. Materia naniesiona za sprawą fuzji zwiększy bowiem lokalny potencjał gwiazdotwórczy.

Co ciekawe, Droga Mleczna w przeszłości najprawdopodobniej doświadczyła podobnych zjawisk. Astronomowie sądzą, iż w ciągu ostatnich 12 miliardów lat nasza galaktyka pochłonęła od kilkunastu do kilkudziesięciu mniejszych galaktyk. Jedną z nich była tzw. Gaia Enceladus, która połączyła się z Drogą Mleczną od 8 do 11 miliardów lat temu.

