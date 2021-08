Złamiesz oprogramowanie Galaxy Z Fold3, Samsung zepsuje Ci aparat

Samsung wprowadził drastyczne zabezpieczenie w Galaxy Z Fold3, które ma skutecznie zniechęcać do złamania oprogramowania smartfonu. Chodzi o odblokowanie bootloadera.

Odblokowanie bootloadera, czyli co to jest i komu to potrzebne?

Bootloader w smartfonie z Androidem to odpowiednik komputerowego BIOS-u. Program, który odpowiada za prawidłowy rozruch urządzenia oraz uruchomienie wszystkich jego funkcji zgodnie z zamysłem producenta.

Odblokowany bootloader pozwala zmienić procedury startowe i m.in. skorzystać z alternatywnego oprogramowania. Dla przykładu, jeśli jakaś mądra głowa stworzy port Windowsa działający na Galaxy Z Fold3, to mając odblokowany bootloader, uruchamiając smartfon pojawi się opcja wybrania systemu operacyjnego. Pozwala to również na wprowadzenie przeróżnych modyfikacji, czy też dostanie się do ukrytych funkcji urządzenia.

Podsumowując, odblokowanie bootloadera jest kompletnie nieprzydatne zwykłemu użytkownikowi, ale dla wielu smartfonowych zapaleńców jest podstawą do działania.

Samsung zepsuje aparat Galaxy Z Fold3, jeśli spróbujesz złamać oprogramowanie. Proces jest odwracalny

Najwięksi producenci smartfonów, delikatnie mówiąc, nie lubią jak ktoś im grzebie w oprogramowaniu. Samsung jest jednym z nich. Wszelkie próby złamania oprogramowania kończą się całkowitym wyłączeniem funkcji zabezpieczeń Samsung Knox, unieważniają gwarancję oraz trwale wyłączają możliwość korzystania z płatności Samsung Pay. Co jest zrozumiałe, bo instalując zewnętrzne oprogramowanie, nie znając jego pochodzenia, możemy łatwo narazić się na różnego rodzaju ataki. A pretensje o zniknięcie pieniędzy z konta bankowego niektórzy mogą mieć do producenta smartfonu.

W Galaxy Z Fold3 oraz zapewne Galaxy Z Flip3 (nie zostało to jeszcze potwierdzone), próby odblokowania bootloadera kończą się zablokowaniem dostępu do aparatu. O ile jeszcze bez Knoxa i płatności Samsunga da się normalnie funkcjonować, tak aparat we flagowym smartfonie jednak bywa przydatny.

Jak informują użytkownicy serwisu XDA Developers, Samsung postanowił mocno uprzykrzyć życie osobom grzebiącym w oprogramowaniu, bo ostrzeżenie o zablokowaniu aparatu pojawia się dopiero na ostatnim kroku procesu odblokowania bootloadera. Nawet nie tyle aparatu, co wszystkich aparatów. Więc jeśli ktoś miał ustawione odblokowanie ekranu za pomocą skanu twarzy, może mieć problem z dostaniem się do zawartości smartfonu.

Cały proces jest odwracalny, więc jeśli bootloader zostanie zablokowany przez użytkownika, aparaty od razu zaczynają działać.

