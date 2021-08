Ganimedes na nowym zdjęciu od NASA wygląda naprawdę imponująco

NASA regularnie wrzuca na swój profil na Instagramie zdjęcia nieba, obiektów tworzących Układ Słoneczny czy też odległych galaktyk. W tym przypadku wybór padł na fotografię ukazującą Ganimedesa, czyli największy księżyc Jowisza.

Zdjęcie pochodzi z lipca 2020 roku, kiedy to sonda Juno wykonała przelot w pobliżu naturalnego satelity największej planety naszego układu. Kluczowy okazał się w tym przypadku instrument Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM), który operuje na świetle podczerwonym, które nie jest widoczne gołym okiem.

Czytaj też: Ganimedes zawiera parę wodną. ESA już wkrótce wyśle tam sondę

Korzystając z JIRAM, sonda Juno może przeniknąć w głąb atmosfery nawet na 50 do 70 kilometrów poniżej górnych warstw chmur. Naukowcy zarządzający misją wykorzystali dane zebrane w czasie trzech ostatnich przelotów i stworzyli w ten sposób wizerunek Ganimedesa. Przy okazji udało się dowiedzieć co nieco na temat lodowej pokrywy tego księżyca. Przypominamy, że istnieje spora szansa, by pod tą grubą warstwą ukrywał się ocean wypełniony ciekłą wodą.

Zdjęcie trafiło do sieci 8 sierpnia i zdążyło od tego momentu zyskać niemałą sławę. I trzeba przyznać, że zasłużenie. Fotografia jest bowiem niezwykle klimatyczna – ukazuje też możliwości Juno. Sonda została wystrzelona w sierpniu 2011 roku i niecałych 5 lat później trafiła na orbitę Jowisza. Do jej zadań należy między innymi zbieranie informacji na temat ewolucji planet i księżyców wchodzących w skład Układu Słonecznego.

Ganimedes jest największym księżycem w całym Układzie Słonecznym

Ganimedes jest natomiast największym księżycem Jowisza, a zarazem największym księżycem całego naszego układu. Jego średnica jest na tyle duża, że przewyższa pod tym względem Merkurego. Jest przy tym jednak mniej masywny. Obserwacje prowadzone z użyciem Kosmicznego Teleskopu Hubble’a sugerują, że wokół Ganimedesa znajduje się rzadka atmosfera złożona niemal w pełni z tlenu.

Czytaj też: Zobaczcie wideo od NASA ukazujące przelot sondy Juno wokół Jowisza i Ganimedesa

Jest on też jedynym księżycem w naszej okolicy, który posiada pole magnetyczne oraz generuje magnetosferę. Wraz z Enceladusem i Europą, Ganimedes wydaje się jednym z najbardziej ekscytujących naturalnych satelitów w Układzie Słonecznym. Więcej informacji na jego temat powinniśmy zdobyć już w najbliższych latach, za sprawą misji Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE). Sonda zbada nie tylko Ganimedesa, ale również Europę i Kallisto.

