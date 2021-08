Huawei Mate 50 przywróci pomysł z Samsunga Galaxy Edge? Oto Arc Display

Huawei opatentował ekstremalnie zakrzywiony ekran Arc Display, na którego krawędziach pojawią się dodatkowe funkcje. Taki pomysł wdrażał Samsung w modelu Galaxy Edge.

Ekstremalnie zakrzywiony ekran i funkcje wyświetlane na krawędziach

Cofnijmy się do 2014 roku. Wówczas Samsung zaprezentował smartfon z ekranem zakrzywionym na jednym boku, na którym były wyświetlane powiadomienia oraz skróty i przyciski do korzystania z różnych funkcji. Wówczas jeszcze nikt nie myślał, że ekrany zakrzywione na bokach staną się rynkowym standardem we flagowych smartfonach w kolejnych latach.

Jak informuje portal LetsGoDigital Huawei opatentował podobne rozwiązanie o nazwie Arc Display. Chodzi o ekstremalnie zakrzywiony ekran na obu bokach, na których będą wyświetlane informacje oraz skróty funkcji.

Tak duże zakrzywienie boków nie jest niczym nowym. Widzieliśmy je np. w Huaweiu Mate 30 Pro. Wówczas, podobnie jak w serii P40 oraz Mate 40, na zakrzywionych krawędziach można było jedynie sterować głośnością. O krok dalej poszła Motorola Edge, umieszczając na zakrzywionych bokach dodatkowe przyciski (wirtualne triggery) do sterowania w trakcie grania w gry. Był to świetny pomysł, który warto skopiować i jak widzimy na grafikach patentowych, Huawei ewidentnie pomyślał tak samo.

Huawei Mate 50 Pro dostanie ekran Arc Display? Nie powinno nas to dziwić

Grafiki koncepcyjne pokazujące, jak mógłby wyglądać Huawei Mate 50

Cały czas mam w głowie słowa wypowiedziane podczas przedpremierowego pokazu Huaweia Mate 20 Pro. Usłyszałem wtedy, że seria P to przede wszystkim aparat. Z kolei seria Mate ma zachowywać wyglądem. Tak też było w kolejnych latach. Mate 20 Pro, Mate 30 Pro oraz Mate 40 Pro faktycznie czarują wyglądem oraz nietypowymi rozwiązaniami. Tak jak mocno zakrzywiony ekran, czy nietypowe wyspy aparatu.

Dlatego też nie powinniśmy się dziwić, że seria Mate 50 może zostać wyposażona w ekran Arc Display. W zasadzie można wręcz powiedzieć, że jest do tego stworzona. Tylko kiedy możemy się spodziewać serii Mate 50? Na pewno nie w tym roku. Póki co czekamy na europejską premierę serii P50 oraz brakujące ogniwo w postaci P50 Pro+.

