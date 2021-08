Jakie nowości przynosi Chrome 94?

Do kanału beta trafiło już Chrome 94, czyli najnowsza wersja przeglądarki Google. Przyjrzyjmy się więc nowościom, jakie zostaną wprowadzone.

Chrome 94 – nowości

Na stabilną wersję Chrome 94 jeszcze musimy trochę poczekać. Ta wersja dopiero trafiła do kanału beta i jeśli chcecie sami ją wypróbować, możecie ją pobrać z APK Mirror. Tymczasem jednak sprawdźmy, czy właściwie warto. Nowości jest kilka i raczej powinny przypaść do gustu użytkownikom, zwłaszcza, że Chrome 94 coraz bardziej przybliża nas do Androida 12.

Czytaj też: Które smartfony Xiaomi, Redmi i Poco dostaną MIUI 13?

W Ustawieniach Chrome znajdziemy opcjonalny przełącznik pozwalający na korzystanie tylko z bezpiecznych połączeń w standardzie HTTPS. Będzie go można uruchomić w sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo”. Co w przypadku, gdy dana strona nie obsługuje tego standardu? Wówczas przeglądarka wyświetli ostrzeżenie o niebezpiecznym połączeniu HTTP i odradzi wejście na taką witrynę. Oczywiście od nas będzie zależało, czy będziemy chcieli zaryzykować.

W Chrome 94 doczekamy się również naprawienia funkcji grupowania kart na smartfonach. Po pojawieniu się tej opcji trudno było mówić o jej funkcjonalności, ale nowa wersja na szczęście położy kres błędom i problemom. W menu z długim naciśnięciem ponownie pojawi się skrót „otwórz w nowej karcie”.

Czytaj też: Zmiana domyślnej przeglądarki w systemie Windows 11 nie będzie taka łatwa

Zmian doczeka się również język projektowania Google – Material You. Dzięki temu już na pasku adresu, przełączniku kart czy nowej karcie zauważymy ujednolicenie wyglądu przeglądarki. W desktopowej wersji zaś, po włączeniu flagi chrome:flags#webui-branding-update, zobaczymy odświeżone strony systemowe Chrome, mowa tutaj np. o ustwaieniach czy historii.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News