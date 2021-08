Klej chirurgiczny zainspirowany wąsonogami

Naukowcy MIT opracowali nowy klej chirurgiczny, który może zatrzymać krwawienie w ciągu 30 sekund. Inspirację znaleźli w przyrodzie, a dokładniej w gromadzie organizmów zwanych wąsonogami.

Podczas krwawienia chirurg nie myśli o tym, jaką pozostawi bliznę, bo kluczowe jest dla niego ratowanie życia pacjenta. Niestety, tradycyjne nici chirurgiczne często pozostawiają po sobie ślady po wkłuciach igły. Dlatego dobrą alternatywą jest używanie klejów chirurgicznych do zamykania ran. Taki preparat jest łatwy w aplikacji, a ponadto zapewnia ochronę przed infekcjami, choć zanim zacznie działać, to zazwyczaj mijają minuty. Teraz naukowcy z MIT stworzyli innowacyjny klej, który aktywuje się w ciągu 30 sekund.

Nowy klej chirurgiczny może zamknąć ranę w ciągu 15 do 30 sekund. W testach na szczurach i świniach, klej pozostawał nienaruszony przez kilka tygodni, zanim stopniowo był rozkładany przez organizm w miarę naturalnego procesu gojenia tkanki. W razie potrzeby można go jednak usunąć wcześniej za pomocy specjalnego roztworu. Klej nie wywołuje również dużego stanu zapalnego wokół miejsca gojenia się tkanki.

Formowalna pasta może wpłynąć i dopasować się do każdego nieregularnego kształtu i uszczelnić go. To daje swobodę użytkownikom, aby dostosować go do nieregularnych kształtów krwawiących ran wszelkiego rodzaju.

Jingjing Wu, główny autor badania