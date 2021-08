Krater Gale miał być dawnym jeziorem. Łazik Curiosity przez 9 lat mógł badać zupełnie co innego

Przez długi czas sądzono, że jałowy obecnie krater Gale był w przeszłości wypełniony wodą, w której mogły występować formy życia. Analiza próbek pochodzących z dna tego hipotetycznego zbiornika wykazała jednak, że mogło być zupełnie inaczej.

Aby rozwiązać tę zagadkę, zespół badawczy zarządzany przez Joe Michalskiego z Uniwersytetu w Hong Kongu przeprowadził szereg analiz. Wykorzystano w tym celu pomiary chemiczne, rentgenografię strukturalną oraz analizy tekstury. W ten sposób naukowcy doszli do wniosku, że na miejscu doszło do erozji niezgodnej z hipotezą, w myśl której krater Gale był w przeszłości jeziorem.

Wręcz przeciwnie, większość osadów, które pozostały w nim do dziś, najprawdopodobniej odłożyła się tam w znacznie bardziej suchych warunkach. Przypominamy, że krater Gale został wybrany na miejsce lądowania łazika Curiosity, ponieważ uważano go za miejsce występowania dawnego jeziora. W związku z tym pojazd trafił tam w sierpniu 2012 roku i od tej pory Curiosity spędził ponad 3000 marsjańskich dni na prowadzeniu badań.

Badania przeprowadzone przez Michalskiego i jego zespół sugerują, że poziom wody w kraterze Gale był znacznie niższy i bardziej przejściowy niż przypuszczano. Większość osadów mogła powstać z pyłu zawieszonego w powietrzu i popiołu wulkanicznego, a późniejsze wietrzenie pochodziło z opadów deszczu bądź topnienia lodu. Jeśli chodzi o osady potencjalnie powstałe pod powierzchnią jeziora, to ich ilość wydaje się niewielka.

Krater Gale był celem lądowania łazika Curiosity w sierpniu 2012 roku

Jak dodają autorzy badania, wkrótce moglibyśmy uzyskać więcej informacji na ten temat. Wszystko za sprawą nowszego łazika, Perseverance, który wylądował w lutym tego roku na dnie krateru Jezero, mającego 45-kilometrową średnicę. Jego zadaniem również ma być poszukiwanie oznak potencjalnego życia, które mogło dawniej występować w wodach wypełniających krater.

Naukowcy przez długi czas sądzili, że przed miliardami lat Mars był wilgotną i ciepłą planetą, na której panowały warunki do rozwoju znanego nam życia. Z czasem jednak doszło do ochłodzenia Czerwonej Planety oraz ucieczki wody przez coraz rzadszą atmosferę. Doprowadziło to do sytuacji, w której Mars stał się zimnym i jałowym środowiskiem. Może się natomiast okazać, iż hipotezy były błędne i nawet miliardy lat temu panujące tam warunki były niezbyt przyjazne.

