Lista urządzeń Honor i Huawei z aktualizacją do HarmonyOS

Pojawiła się dzisiaj lista urządzeń Honor i Huawei, które można zaktualizować już do nowego systemu HarmonyOS 2.0. Na razie jednak dotyczy ona chińskich wariantów tych smartfonów i tabletów.

HarmonyOS na kolejnych smartfonach i tabletach

Zaprezentowany na początku czerwca, autorski system Huawei jest odpowiedzią na nałożone przez USA sankcje i odcięcie urządzeń producenta od usług Google. Dotyczy to również sprzętów marki Honor, choć tylko do pewnego momentu, bo warto pamiętać, że seria Honor 50 ma już dostęp do GSM. Te modele, które powstały przed odłączeniem się Honora od Huawei dostaną właśnie HarmonyOS.

Dziś poznaliśmy listę tych urządzeń, choć na razie dotyczy to jedynie chińskich wariantów. Widać, że Huawei twardo trzyma się obietnicy dostarczenia oprogramowania do 100 modeli do końca tego roku, bo aktualizacje dostępne są już dla ponad połowy z nich. Jednak kiedy dokładnie możemy spodziewać się dostarczenia aktualizacji do HarmonyOS na rynek globalny? Tego niestety nie wiemy. Można się jednak spodziewać, że stanie się to w przeciągu kilku kolejnych miesięcy.

Oto lista urządzeń Huawei i Honor, dla których HarmonyOS 2.0 jest już dostępny:

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40E

Huawei Mate X2

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei P40 4G

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS

Huawei Mate 30E Pro 5G

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 7 5G

Huawei Nova 7 SE 5G

Huawei Nova 7 Pro 5G

Huawei N0va 8 5G

Huawei Nova 8 Pro 5G

Huawei Nova 8 Pro 4G

Huawei Mate Xs

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS

Huawei Mate 20 X

Huawei Nova 6 SE

Huawei Enjoy 20 Plus 5G

Huawei Enjoy Z 5G

Huawei Enjoy 20 Pro 5G

Huawei Nova 8 SE

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate X

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Nova 5z

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 5G

Huawei MatePad 10.8

Huawei MatePad 5G 10.4

Huawei MatePad 10.4

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor 30

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor Play 4 Pro

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor V20

Honor Magic 2

Honor Tab V6

