Na Marsa polecą nowe satelity. Oto, co wiemy na temat Blue i Gold

Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley zamierza przygotować misję dwóch satelitów zwanych Blue i Gold. Miałyby one polecieć na Marsa oraz pozostać na jego orbicie, by badać tamtejszą atmosferę oraz to, jak wpływa na nią wiatr słoneczny.

Planowany start misji jest przewidziany na październik 2024 roku. Misja, zwana ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) ma być potwierdzeniem teorii, że nawet stosunkowo tanie projekty kosmiczne mają rację bytu. Naukowcy z Kalifornii zamierzają bowiem przeznaczyć na całą misję mniej niż 80 milionów dolarów. Do kosztów zalicza się stworzenie projektu, budowę satelitów, ich testy oraz wystrzelenie.

Całość jest też realizowana w stosunkowo krótkim czasie, bo na przestrzeni kilku lat. Dla kontrastu, misje organizowane przez NASA mogą kosztować nawet miliard dolarów i wymagać kilkudziesięciu lat przygotowań.

Lot na Marsa powinien zająć obu satelitom około 11 miesięcy

Dzięki współpracy z Rocket Lab, Blue i Gold otrzymają dwa statki kosmiczne Photon, a cała kooperacja ma być przykładem sukcesu programu SIMPLEx (Small Innovative Missions for Planetary Exploration). Jego celem jest wykorzystanie małych satelitów w misjach kosmicznych oraz angażowanie środowisku akademickich w tego typu przedsięwzięcia.

Wśród celów misji wymienia się zbieranie danych, które mogłyby pomóc w odtworzeniu historii klimatu Marsa. Naukowcy chcą się między innymi dowiedzieć, w jakich okolicznościach Czerwona Planeta utraciła swoją atmosferę, co doprowadziło do „ucieczki” wody wypełniającej dawniej tamtejsze rzeki, jeziora a być może i oceany. Poza tym ESCAPADE ma dostarczyć informacji dotyczących jonosfery – mogłaby ona utrudniać komunikację radiową pomiędzy Ziemią a ludźmi przebywającymi na miejscu.

Ważną rolę może w tym przypadku odegrać fakt, że w realizacji misji wezmą udział dwa różne instrumenty. Dzięki temu możliwe będzie jednoczesne wykonywanie pomiarów w dwóch miejscach Czerwonej Planety. W trakcie trwania misji, Blue i Gold będą zmieniać pozycje, aby mapować górną atmosferę i magnetosferę niemal całego Marsa. Ich przeloty mają odbywać się na bardzo zróżnicowanych wysokościach, od 150 do 10 000 kilometrów. Zanim jednak się to stanie, satelity muszą dotrzeć na miejsce. Ich lot z Ziemi powinien potrwać około 11 miesięcy.

