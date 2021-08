NASA ma plan na marsjańskie jaskinie. Pomogą roboty przypominające ludzi

Jaskinie stanowią idealne miejsce do schronienia się przed warunkami pogodowymi i promieniowaniem kosmicznym. Nic więc dziwnego, że te marsjańskie mają stanowić miejsce poszukiwań prowadzonych przez NASA.

Pomysł naukowców zakłada, że do akcji wkroczą humanoidalne roboty. Przypominające ludzi maszyny mają być częścią projektu o nazwie BRAILLE. Jego pomysłodawcy prowadzą obecnie badania na terenie ziemskich jaskiń, które mają przypominać te, które można spotkać na Czerwonej Planecie. W ten sposób zamierzają udoskonalić technologię, która w kolejnych latach zostanie sprawdzona w boju, tj. na Marsie.

Czytaj też: Życie na Fobosie? Japończycy zamierzają szukać dowodów na księżycu Marsa

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to udałoby się dokonać historycznej, bo pierwszej eksploracji tego typu formacji, które mają kilkaset metrów długości. Ze względu na ograniczenia wynikające z panujących tam warunków, komunikacja z powierzchnią będzie limitowana, dlatego tak ważne jest, aby roboty działały w pełni autonomicznie.

Marsjańskie jaskinie mogłyby stanowić schronienie dla przyszłych kolonizatorów

Jeśli chodzi o powody tego typu działań, to poszukiwanie poszlak dotyczących istnienia życia na Marsie nie jest jedynym z nich. Jaskinie zapewniają bowiem naturalne schronienie dla astronautów, którzy w przyszłości mogliby zająć się kolonizacją Marsa czy Srebrnego Globu. Kluczową rolę w ich badaniu może pełnić sztuczny mózg humanoidalnych maszyn, zwany NeBula. Nadaje on robotom zdolność do przetwarzania informacji i podejmowania decyzji, kiedy są pozbawione wsparcia naukowców przebywających na Ziemi.

Równie problematyczne może się okazać zaprojektowanie korpusu robota. Pod uwagę trzeba wziąć aspekty termiczne, ochronę przed promieniowaniem, a także poważne ograniczenia w zakresie zasilania. Wszystkie te aspekty nie były wcześniej rozważane w czasie działań na Ziemi.

Czytaj też: NASA projektuje kolejny marsjański helikopter. Będzie większy i bardziej wszechstronny

Naukowcy stawiają sobie trzy cele związane z nowym projektem. Po pierwsze, robot musi przenosić ładunki i być w stanie przemieszczać się po nieprzyjaznych marsjańskich bądź księżycowych obszarach. Powinien również zawierać odpowiednią liczbę instrumentów naukowych, z wykorzystaniem których przeprowadzi badania. Trzeci z aspektów zakłada natomiast utrzymanie stabilnego działania, rozwijanie odpowiedniej prędkości oraz cechowanie się wysoką wytrzymałością.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News