Motorola moto g60s, czyli Motorola dogania konkurencję w szybkości ładowania

Motorola wprowadza do Polski smartfon moto g60s. To ważna premiera dla firmy, bo w końcu dogania konkurencję w szybkości ładowania akumulatora.

Motorola była liderem szybkości ładowania. Dawno temu…

Kiedy Motorola wprowadzała na rynek smartfony wyposażone w ładowarki Turbo Power, to było coś. Pamiętam jak duże wrażenie robiła Motorola Moto X Force, której ogromna, na tamte czasy, ładowarka oferowała moc 15W. To była jednak końcówka 2015 roku. Przez kolejne lata Motorola z uporem trzymała się mocy 15W, delikatnie zwiększając ją do 18W oraz 20W. Wyjątkiem jest np. zaprezentowana kilka tygodni temu seria EDGE 20, gdzie mieliśmy 30W. Jednak ogółem Motorola była daleko w tym za rynkową konkurencją, która nawet w średniej półce potrafi zaoferować 33W.

Tak oto przechodzimy do Motoroli moto g60s. Debiutujący na polskim rynku smartfon oferuje akumulator o pojemności 5000 mAh oraz obsługuje ładowanie Quick Charge 4.0, o maksymalnej mocy 50W. Motorola nie chwali się w ile czasu naładowany akumulator do pełna, za to chwali się, że już 12 minut ładowania ma pozwolić na 12 godzin działania smartfonu.

Specyfikacja Motorola moto g60s

Motorola wyposażyła moto g60s w bardzo duży ekran IPS o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 1080 x 2460 pikseli. Mamy tu obsługę HDR10, deklarowaną jasność 450 nitów oraz 120Hz odświeżanie obrazu. Duży ekran i pojemny akumulator mają przełożenie na masę smartfonu, ale z drugiej strony 212 gramów nie wyglądają jeszcze odstraszająco.

moto g60s napędza układ MediaTek Gelio G95 z 8-rdzeniowym procesorem, do tego mamy 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Spośród czterech dostępnych aparatów w zasadzie tylko dwa są użyteczne. Główny o rozdzielczości 64 Mpix (F/1.7, 26mm) oraz szerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix (F/2.2, kąt widzenia 119 stopni). Obok nich mamy aparat macro o rozdzielczości 5 Mpix oraz czujnik głębi ostrości. Selfie wykonuje aparat o rozdzielczości 16 Mpix.

Na wyposażeniu znajdziemy LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, port USB-C, NFC oraz gniazdo Jack 3,5mm.

Ceny i dostępność moto g60s

Motorola moto g60s trafi do sprzedaży 25 sierpnia w cenie 1 199 zł. Smartfon kupimy w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Amazon i na stronie motorola.com.

