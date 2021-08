Nowe BMW iX3 już oficjalnie z cenami w Polsce. To odświeżenie po ponad roku na rynku

Koncepcje BMW iX3 podziwialiśmy na kwietniowych targach w Pekinie w 2018 roku, aby dwa lata później doczekać się premiery rynkowej jego produkcyjnej wersji. Ten model jest więc świeżutki na rynku, ale to nie powstrzymało producenta przed jego odświeżeniem. Nowe BMW iX3 bowiem właśnie zadebiutowało i można je już zamawiać.

Nowe BMW iX3 zadebiutowało po zaledwie kilkunastu miesiącach na rynku. Zmian nie jest jednak zbyt wiele

Nowe BMW iX3 zadebiutowało po to, aby zyskać względem poprzednika szereg aktualizacji podkreślający przede wszystkim jego dynamiczny charakter. Ten całkowicie elektryczny SUV SAV (Sports Activity Vehicle) jest teraz wyposażony standardowo i bez żadnych dopłat w opracowany specjalnie do tego modelu pakiet sportowy M. Wśród tych stylistycznych zmian najbardziej się we znaki dają te na przodzie, gdzie „maskownice chłodnicy” zyskały nieco na wielkości, a reflektory są teraz o około 10 milimetrów cieńsze.

Na tyle BMW odświeżyło tylko światła LED, zapewniając im nową grafikę i grubą czarną obwódkę. iX3 2022 jeździ teraz na 19-calowych felgach aluminiowych, ale za 7700 zł będziecie mogli ulepszyć je do nowych aerodynamicznych felg z logo M o wymiarach 20 cali. Wewnątrz również co nieco się zmieniło, bo BMW wprowadziło zmiany w konsoli środkowej, zmieniając dźwignię zmiany biegów i niektóre przełączniki.

Firma zapewniła też nową opcję perforowanej tapicerki sportowych siedzeń oraz zmodernizowany system informacyjno-rozrywkowym na 12,3-calowym ekranie dotykowym. Wyświetlacz o tej samej wielkości znalazł się też za kierownicą. „Pod maską”, a raczej nad osią nie zmieniło się jednak już nic, bo ten elektryczny crossover nadal napędza zamontowany na tylnej osi elektryczny silnik o mocy 210 kilowatów i momencie obrotowym 400 Nm. Dzięki niemu iX3 2022 sprint do setki zalicza w 6,8 sekundy, a maksymalnie dobija do 180 km/h.

Po stronie zasięgu opowiada się akumulator o pojemności 80 kWh (74 kWh pojemności użytkowej), który już po 10 minutach ładowania mocą 150 kW zapewnia 100 km zasięgu wedle testów WLTP. W pełni naładowany akumulator przejedzie z kolei do 460 kilometrów.

BMW iX3 2022 nadal zapewnia ten sam układ napędowy, ale pakiet M w standardzie sprawia, że jego oferta zyskała na atrakcyjności

BMW w zestawie niezależnie od wersji zapewnia systemy asystujące Professional, asystenta parkowania z kamerą cofania, ogrzewane sportowe fotele przednie, system symulacji dźwięku pracy silnika z zewnątrz, adaptacyjne reflektory LED, system Active Protection, oświetlenie ambientowe, radio cyfrowe DAB+, automatyczną klimatyzację, czy usługę ConnectedDrive oraz Connected Professional.

Pod tym linkiem znajdziecie oficjalny konfigurator nowego BMW iX3, w którym podejrzycie oficjalną cenę modelu, zaczynającą się od 287500 złotych w wariancie Inspiring, który jest tym podstawowym. „Wyżej” znajduje się wariant Impressive w cenie od 320300 złotych, ale cenę można podbić również wieloma innymi opcjami felg, tapicerki, czy listew zewnętrznych.

