My czekamy na szerszy dostęp do 5G, a LG pobiło właśnie rekord zasięgu 6G

LG w ramach współpracy z Fraunhofer-Gesellschaft, która zrzesza grupę 66 niemieckich instytutów naukowo-badawczych i samodzielnych jednostek badawczych, zajmuje się rozwijaniem nowego standardu sieci komórkowej. Jeśli zastanawiacie się, jak teraz „idzie” firmie, to najnowsze eksperymenty wskazują to z nawiązką, bo w nich LG ustanowiło nowy rekord zasięgu 6G.

Chociaż solidny dostęp do sieci 5G w skali państwa jest obecnie zapewniony wyłącznie na terenie Chin, to już dawno ruszył wyścig między Chinami, a… resztą świata w rozwoju i wdrażaniu 6G. Tym razem USA nie ma zamiaru przespać tego momentu, oddając ponownie pałeczkę swojemu największemu konkurentowi na arenie międzynarodowej. W Europie, jak widać, badania i rozwój 6G również trwa, choć tak naprawdę na wprowadzenie tej technologii poczekamy do przynajmniej 2006 roku… tylko w Korei Południowej. Bardziej racjonalnym terminem dla innych państw są okolice 2030 roku.

Względem 5G sieć 6G będzie, jak to każde przejście na nowe generacje, ogromnym przeskokiem technologicznym. Wspomina się, że szybkości transmisji 6G będą do 50 razy okazalsze niż 5G, podczas gdy opóźnienie powinno spaść do około 10 procent 5G (z 1 ms do 0,1 ms), dzięki m.in. szerszemu pasmu wykorzystywanych częstotliwości. 6G rozszerzy się bowiem poza 100 GHz (od 95 GHz do 3 THz), przez co po raz pierwszy sieć komórkowa sięgnie po widmo terahercowe.

Nowy rekord zasięgu 6G znacząco pobija ten poprzedni

Jednak do wykorzystywania 6G na co dzień miną zapewne jeszcze dekady, bo nadal wykorzystanie możliwości 5G jest dla firm i producentów ogromnym wyzwaniem. Na ten moment słyszymy o niej przede wszystkim w związku z rekordami i tym razem nie jest inaczej. Do tej pory to Samsung był dumnym właścicielem oficjalnego rekordu zasięgu 6G, który wynosił skromne 15 metrów, a teraz inżynierowie LG i Fraunhofer-Gesellschaft pochwalili się, że z sukcesem przesłali sygnał 6G między dwoma budynkami oddalonymi o ponad 100 metrów.

Sam zasięg 6G, jak to bywa przy nowych sieciach komórkowych, jest skromniejszy względem poprzedników, stanowiąc dla nowej generacji największą przeszkodę. W dążeniu do jej pokonania zespół testował kilka systemów w celu wzmocnienia tego sygnału i w przypadku tego rekordu najwięcej zapewnił wzmacniacz, który był w stanie przesłać stabilny sygnał o częstotliwościach od 155 do 175 GHz na poziomie mocy 15 dBm. W tym dodatkowo pomogła zarówno technologia adaptacyjnego kształtowania wiązki, która pozwala skierować sygnał w kierunku odbiornika, jaki i antena o wysokim wzmocnieniu. Ta łączy wyjście kilku wzmacniaczy i przekierowuje je do określonych anten.

