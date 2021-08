Prezes firmy oficjalnie o nowym flagowym SUVie BMW. Premiera już wkrótce

Żyjemy w ostatniej dekadzie rozwoju samochodów spalinowych w Europie. Na to przynajmniej wskazują ogłoszenia producentów z całego kontynentu i coś czujemy, że dla BMW jednym z tych ostatnich modeli z górnej półki przed przejściem w pełni na elektryczność będzie właśnie domniemany X8 M lub XM (nazwa, to ciągle tajemnica). Zwłaszcza że dziś doczekaliśmy się informacji o tym nowym flagowym SUVie.

Prezez BMW pośrednio pogadał o nowym flagowym SUVie w niedawnym wywiadzie. Nazwy i obietnice nie padły, ale wszystko wskazuje na jedno

Wprawdzie bawimy się tutaj trochę w spekulacje, ale na ten moment trudno nie odnieść wrażenia, że coraz to nowsze i bardziej ambitne samochody są zarezerwowane na rynek EV. Jako że już w 2035 są szanse na całkowite wycofania spalinowych modeli z rynku, opracowywanie innowacyjnych, nowych egzemplarzy z silnikami benzynowymi, czy wysokoprężnymi, to strata kapitału w porównaniu do opcji budowania marki wokół napędów bezemisyjnych. Dlatego uważamy, że nowy flagowy SUV BMW będzie jednym z ostatnich tak innowacyjnych modeli od tego producenta z napędem spalinowym.

Zwłaszcza biorąc pod uwagę dawne przecieki z serwisu BMWBlog, wedle których ten model znany wewnętrznie pod nazwą kodową Project Rockstar, ma wejść do produkcji w grudniu 2022 roku i pozostać w niej tylko przez pięć następnych lat. Ponoć liczyć możemy na jedną wersję, bo wedle nieoficjalnych informacji BMW nie będzie rozwadniał zbytnio tego ważnego dla siebie segmentu i po prostu stworzy jedną, wypasioną wersję w możliwie najwyższej cenie i z najokazalszymi możliwościami.

Prawdę poznamy jednak już wkrótce, dzięki rozmowie dziennikarzy serwisu CNBC z Oliverem Zipse, czyli prezesem BMW. Ten wspomniał podczas wywiadu pośrednio o tym flagowym SUVie BMW w postaci modelu X8 M/XM, mówiąc o „kolejnym samochodzie z najwyższej półki”, który zostanie ogłoszony pod koniec roku przed rozpoczęciem produkcji w fabryce w Spartanburgu.

Ten model nie ma zastąpić żadnego obecnie produkowanego BMW, ponieważ będzie to nowy dodatek do oferty, czyli „zupełnie nowy model, wysokiej klasy na rynek amerykański, ale także na rynek światowy”. Jak dla nas więcej potwierdzeń nie trzeba – to ewidentnie nawiązania o nowym flagowym SUVie. Ten ma połączyć w sobie 550-konny 4,4-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem i silnikiem elektrycznym, co łącznie zapewni około 750 koni mechanicznych.

