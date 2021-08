Oukitel WP13 to smartfon unikalny. Wytrzymały, tani, a do tego z Dual 5G i termometrem

Akcja partnerska

Firma Oukitel zdecydowanie ma się czym chwalić, bo jej najnowszy smartfon WP13 jest pierwszym takim modelem na rynku. Swoją wyjątkowość zawdzięcza obecności termometru na podczerwień, wytrzymałej obudowy i wsparciu łączności 5G z tacką na dwie karty SIM.

O tym, co w Oukitel WP13 jest najważniejsze

Najlepiej zacząć od tego, co w modelu Oukitel WP13 najważniejsze, czyli aspektu łączności. W tym smartfonie możecie umieścić dwie karty SIM i korzystać z łączności 5G z wykorzystaniem obu z nich jednocześnie, ciesząc się 10-krotnie wyższymi transferami względem standardu 4G. Producent podkreśla, że Oukitel WP13 wspiera 5G na paśmie N-1/3/38/41/77/78, ale też rzecz jasna 4G FDD i TDD i starsze generacje.

Jeśli z kolei idzie o jego wytrzymałość, to udowadnia ją certyfikat IP68, IP69K oraz MIL_STD-810G. Przekłada się to na wytrzymałość wstrząsową, przeciw pyłkom wszelakiej maści, upadkom z wysokości 1,5 metra, wodoodporność na głębokości 150 cm i możliwość wytrzymania w temperaturach od -30 do 70 stopni Celsjusza. Ważnym elementem jest też obecność wspomnianego bezdotykowego termometru, mogącego z odległości do 3 centymetrów zbadać temperaturę w zakresie od 0 do 60 stopni Celsjusza.

Specyfikacja Oukitel WP13

Po stronie wydajności w Oukitel WP13 opowiada się za nią połączenie układu SoC Mediatek Dimensity 700 wyprodukowanego w 7 nm procesie technologicznym w połączeniu z 8 GB pamięci operacyjnej LPDDR4X oraz 128 GB pamięci masowej UFS 2.1. Zasila to 5280 mAh bateria o wytrzymałości m.in. do 11 godzin nieustannego grania, wspierająca szybkie ładowanie mocą 18 watów.

W przypadku wyświetlacza postawiono na chroniony szkłem Gorilla 6,52-calowy ekran HD+ (720 x 1600 pikseli o proporcjach 20:9) z wycięciem na górnej belce w formie „łezki”, która skrywa 8-Mpx aparat. Z tyłu znalazło się z kolei trio aparatów, z czego ten główny bazuje na 48-megapikselowej matrycy o wielkości 1/2 cala. Wspomaga go 2 Mpx aparat makro i 0,3-Mpx jednostka z myślą o rozmyciu tła.

Po stronie możliwości fotograficznych Oukitel WP13 chwali się elektroniczną stabilizacją obrazu, specjalnym trybem do robienia zdjęć pod wodą i nagrywaniem w rozdzielczości 2K.

Oprogramowanie i funkcje Oukitel WP13

Oukitel WP13 sięgnął po obecnie najnowszą ogólnodostępną wersję Androida, czyli Androida 11, upychając na pokład tego modelu moduł NFC i wsparcie Google Pay. Dodał też na lewej krawędzi dodatkowy przycisk, którego można podpiąć, czy to do konkretnej aplikacji, czy szybkiego zadzwonienia pod ustawiony wcześniej numer. Nie zabrakło też czytnika linii papilarnych na boku i funkcji rozpoznawania twarzy.

Wiedząc, że WP13 będzie dla wielu właścicieli czymś więcej, niż tylko telefonem na co dzień, Oukitel zapewnił temu modelowi wsparcie największych systemów lokalizacyjnych (GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO) i całą masę przydatnych funkcji pokroju miernika dźwięku, lustra, lupy, kompasu, czy aplikacji wskazującej wysokość na poziomie morza.

Dostępność i cena Oukitel WP13

Po objętego 1-letnią gwarancją Oukitel WP13 warto sięgnąć wcześniej, niż później, bo do 8 sierpnia trwa na niego specjalna promocja na AliExpress, w ramach której kupicie go nie za 259,99 dolarów, a 199$ z wykorzystaniem kodu WP13ZB. Jeśli jednak nie zdążycie, to od 9 sierpnia zakup Oukitel WP13 będziecie mogli kupić na dwa sposoby.

Albo ponownie na AliExpress za 199$, zgarniając darmowe słuchawki TWS (o ile będziecie pierwszymi z 300 kupujących), albo na Banggood, gdzie zapłacicie 309,99$ lub 229,99$ z kodem BGOTWP13.

