Spójrzcie na pojazd LOTR z Kutna. Oto wojskowy BÓBR-3, który właśnie przechodzi testy

LOTR nie oznacza tutaj kultowej trylogii autorstwa Tolkiena, a Lekki Opancerzony Transporter Rozpoznania. Tym właśnie jest przetestowany niedawno BÓBR-3, który posiada całkowicie polskie korzenie, bo powstaje „u nas” w zakładach AMZ Kutno.

Masa własna od 12 do 14 ton. Modułowa konstrukcja podwozia. Charakterystyczne pudełkowe nadwozie 7 x 2,5 x 2,4 metra z kabiną mieszącą do pięciu żołnierzy, mających dostęp do drzwi bocznych i trzech włazów ewakuacyjnych. Cztery wielkie terenowe koła i turbiny do operowania w wodzie na tyle, które napędza sześciocylindrowy silnik Diesla o pojemności 7,2 litra i mocy około 330 koni mechanicznych zaprzężony do automatycznej skrzyni biegów napędzającej wszystkie. To w skrócie BÓBR-3, pochodzący prosto z AMD Kutno.

Na jakim etapie jest obecnie nowy pojazd Wojska Polskiego? BÓBR-3 ma już na karku prawie 8 lat, ale koniec wysiłków widać już na horyzoncie

Jako zastępstwo dla wojskowych samochodów BRDM-2, BÓBR-3 musi sprostać wyzwaniom, jakie rzuci mu w twarz blachę służba, a rzuci wiele, bo w praktyce ten lekki pojazd zwiadowczy będzie miał pełne ręce roboty. Zacznie podbijać nie tylko trudne tereny, ale też głębokie rzeki, dzięki swoim amfibijnym (ziemno-wodnym) możliwościom, które niedawno sprawdzono w praktyce na Odrze.

Obecnie bowiem nowy pojazd typu LOTR przechodzi badania i testy kwalifikacyjne, które zrealizowano już na poziomie około 80%. Tymi ostatnimi zajęła się 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana na poligonie Biała Góra niedaleko Krosna Odrzańskiego.

LOTR jest polską konstrukcją. Korpus został od początku zaprojektowany i skonstruowany w firmie AMZ Kutno. Pojazd ma właściwości amfibijne, które sprawdzano na Odrze. Badania prowadzono przy pełnej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu określonych w wymaganiach. Warto podkreślić, iż prędkości pływania oraz parametry manewrowości zostały osiągnięte. – powiedział Dominik Dębiński, kierownik projektu w AMZ Kutno.

Wszystkie testy mają zakończyć się jeszcze w tym roku, co popchnie trwające od końca 2013 roku prace ku finalnym etapom. Te rozpoczną się w połowie 2022 roku, bo wtedy projekt BÓBR-3 ma zostać oficjalnie zamknięty i wtedy też rozpocznie się dążenie do ich produkcji seryjnej i dostaw na służbę Wojska Polskiego. Ten nowoczesny lekki pojazd zwiadowczy ma bowiem zastąpić stosowane obecnie pojazdy BRDM-2, kiedy zamówienie na prawie 250 egzemplarzy zostanie zrealizowane.

Niedawne testy wojskowego pojazdu LOTR z Kutna wykazały, że BÓBR-3 wzorowo poradził sobie z wyzwaniami, które mu postawiono, co potwierdziła pozytywna ocena Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. Ta obejmowała jego skuteczność w operowaniu na lądzie zarówno pod kątem osiąganych prędkości, jak i pokonywanych przeszkód. Teraz z kolei testuje się m.in. jego zdalnie sterowany moduł uzbrojenia i system masztowy.

