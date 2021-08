W bazie danych UserBenchmark pojawiły się już dwa testy podobnych do siebie procesorów Core 12. generacji, ale przetestowane z pamięciami operacyjnymi różnej generacji. Dzięki temu możemy rzucić okiem na porównanie wydajności DDR4 i DDR5 z Intel Alder Lake. Czy w ogóle warto? O tym poniżej.

Zanim przejdziemy do cyferek, warto zaznaczyć, że w grę wchodzą testy, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. Nie tylko dlatego, żeby nie „spalić” oficjalnej premiery, ale też dlatego, żeby nie budować w nas błędnego przekonania co do tego, jaką wydajnością będą mogły pochwalić się nowe produkty Intela. Zwłaszcza że tego typu wycieki dotyczą nie tych finalnych produktów dopiętych na ostatni guzik, a próbek inżynieryjnych, których wydajność jest przekłamana.

Czytaj też: Rekordowa sprzedaż pojemności dyskowej. Sprzedano mniej, ale pojemniejszych HDD

Poniższe porównanie wydajności DDR4 i DDR5 z Intel Alder Lake jest więc dosyć naciągane i należy brać je z przymrużeniem oka. Zwłaszcza że testy dotyczą niekoniecznie tego samego procesora. Chociaż obie platformy korzystają z tego samego, bo 16-rdzeniowego (8 wydajnych rdzeni Golden Cove i 8 energooszczędnych Gracemont) i 24-wątkowego CPU Alder Lake, to nie wiemy, czy to Intel Core i9-12900, czy Core i9-12900K. Zwłaszcza że ich zegary boost różnią się (3,65 vs 3,05 GHz), podczas gdy te podstawowe wynoszą tyle samo (1,8 GHz).

Czytaj też: Znamy sytuację na rynku układów półprzewodnikowych. Jest źle

To niestety wątpliwe, ale pierwsze porównanie wydajności DDR4 i DDR5 z Intel Alder Lake-S, czyli najpewniej Core i9-12900

Tak więc, podczas gdy starszy test sparował ten procesor z dwoma 8-gigabajtowymi modłami DDR4 Kingston HyperX Fury DDR4-3200 o numerze kodowym HP37D4U1S8ME-8XR, ten nowszy objął parę kości Micron DDR5-4800 po 8 GB każdy (C8C1084S1UC48BAW). Chociaż nie znamy oficjalnej specyfikacji, wedle tej udostępnionej przez JEDEC 4800 MHz pamięci DDR5 powinny mieć opóźnienie CAS (CL) na poziomie 40.

Czytaj też: Poznaliśmy limity mocy mobilnych Intel Alder Lake. Mowa o serii M oraz P

Powyżej możecie zobaczyć porównanie wyników wydajności, które… są zastanawiające. Wedle nich pamięci DDR4-3200 przewyższają DDR5-4800 o jakieś 24% w teście odczytu i prawie 20% w teście zapisu. Jednak w teście mieszanym DDR5 okazały się lepsze i to zwłaszcza w przypadku odczytu (4%), choć w zapisie wzrost sięgnął skromnego 1%. Jednak najważniejsze widać po stronie opóźnienia, bo DDR5 wykazał ją na poziomie 86,7 nanosekund, a DDR4 136 nanosekund (różnica ~36%).

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News