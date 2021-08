Rekordowa sprzedaż pojemności dyskowej. Sprzedano mniej, ale pojemniejszych HDD

Od marca 2020 roku sektor cyfrowy zaliczył ogromne wzrosty zarówno na poletku profesjonalnym, jak i rozrywkowym, a do tego popularność zdobyła kryptowaluta Chia. Te czynniki bezpośrednio wpłynęły na sprzedaż dysków twardych, co potwierdza ujawniona właśnie rekordowa sprzedaż pojemności dyskowej.

To, co dla nas jest nieokreśloną „chmurą cyfrową”, skąd pobieramy i konsumujemy treści wszelakiej maści, po stronie fizycznej przyjmuje postać rozległych centrów danych i serwerowni. Te nie przechowują danych, do których mamy dostęp poprzez Internet w jakiś magiczny sposób, a właśnie na dyskach. Łatwo więc powiązać jedno z drugim i kiedy w grę wchodzi rekordowa sprzedaż pojemności dyskowej po stronie dysków HDD, czyli tych talerzowych.

Dodajmy do tego ogromny wzrost zapotrzebowania na domowe sprzęty komputerowe, a nawet skromne serwery i pamiętany z przełomu marca/kwietnia boom na kryptowalutę Chia, bazującą właśnie na dyskach i voila – mamy sytuację patową dla cen i dostępności HDD, ale idealną dla producentów oraz statystyk. Warto tutaj wspomnieć, że na ten moment sama Chia obejmuje ponad 32 eksabajtów przestrzeni dyskowej, czyli 32000000 terabajtów.

Chociaż sprzedaż liczby dysków HDD nie zachwyca, to właśnie padła rekordowa sprzedaż pojemności dyskowej

Wedle danych zebranych przez TrendFocus i opublikowanych przez Blocks & Files, firma Seagate, Toshiba i Western Digital sprzedały łącznie w drugim kwartale bieżącego roku 67,6 mln sztuk dysków twardych. Wśród nich 19 mln HDD stanowiły modele zaliczane do klasy nearline/enterprise. Łącznie więc sprzedano o 3,4 miliona więcej HDD niż w I kwartale bieżącego roku i 8,8 mln więcej względem drugiego kwartału ubiegłego roku.

Te liczby jednak nie są rekordowe. Ba, są… tylko zwyczajne, jeśli porównujemy okresy obejmujące 2020 i 2021 rok, a tym samym niższe w porównaniu do całego rynku sprzedawanych HDD aż od 2005 roku. W rekordowym momencie (2011 roku) sprzedano około 160-180 milionów HDD, ale dziś do kupienia mamy znacznie pojemniejsze dyski, co jasno wyjaśnia, dlaczego w grę weszła obecnie rekordowa sprzedaż pojemności dyskowej. Ta rośnie jednak ciągle, dlatego do obecnego wyniku nie ma się co przyzwyczajać.

Tak więc, wedle statystyk w II kwartale bieżącego roku sprzedano dyski o łącznej pojemności dysków około 351,4 EB, co jest równoznaczne z 45% wzrostem w porównaniu do poprzedniego roku i 22% wzrostem w porównaniu z ubiegłym kwartałem. Średnio pojemność sprzedanych HDD wyniosła 5,45 TB.

