Nowy procesor Intel Core i5 z rodziny Alder Lake-S przetestowany

Do sieci wyciekł właśnie zupełnie nowy procesor 12. generacji Intel Core, którego szykuje dla nas firma. Do tej pory przecieki dotyczyły flagowych modeli, ale wreszcie swoich pięciu minut doczekał się procesor Intel Core i5 z rodziny Alder Lake-S.

Core i5 z rodziny Alder Lake dostrzeżony w UserBenchmark

Tradycyjnie nie posiadamy bezpośredniego wskazania na konkretny model Intel Core, który został przetestowany gdzieś w USA, ale wiemy, że to układ nowej rodziny Alder Lake-S, na co wskazuje sam wpis w UserBenchmark. W nim ten CPU został przetestowany w połączeniu z 16 GB pamięci DDR4-3200 na systemie Windows 10, ale na szczęście oprogramowanie zdradza nam, jak wiele wątków i rdzeni miał do zaoferowania.

Ten Core i5 z rodziny Alder Lake wystąpił z 6 rdzeniami i 12 wątkami, co sugeruje, że to układ z 65-watowego segmentu TDP. Pod maską najpewniej łączy nie tą nową, heterogeniczną strukturę rdzeni, a ciągle homogeniczną, bo sprowadzającą się do sześciu P-Cores, obsługujących HyperThreading, czyli wielowątkowość.

Najpewniej patrzymy więc na Core i5-12500 lub Core i5-12400 i mamy pewność, że ten układ nie zalicza się do serii „K” podatnej na podkręcanie. Ta bowiem w przypadku Core i5 ma połączyć ze sobą 6 rdzeni Performance (Golden Cove) i 4 rdzenie Efficiency (Gracemont). Więcej o tym przeczytacie w naszym obszernym kompendium wiedzy Intel Alder Lake.

Wpis podaje, że ten domniemany Core i5-12500 lub Core i5-12400 występowałby z konfiguracją 18 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu i układem graficznym GT2 z 32 EU (jednostkami wykonawczymi) opartym na architekturze Xe. Jeśli chodzi o samo taktowanie, ten dokładnie egzemplarz miał do zaoferowania bazowy zegar na poziomie 2,6 GHz, który w trybie Boost rozkręcał się do 4,25 GHz. Nie ma co w nie tradycyjnie wierzyć, bo wpis dotyczy najpewniej jednostki inżynieryjnej o obniżonym taktowaniu.

Jeśli z kolei idzie o to, co najważniejsze, to w tej konfiguracji procesor Core i5 z rodziny Alder Lake-S wykazał wydajność o jakieś 25% niższą względem obecnego na rynku Intel Core i5-11600K. Nie ma co jednak brać tego na poważnie przez: pamięci DDR4-3200, niższe taktowanie i samo źródło, bo UserBenchmark od dawna jest uważany za nieprecyzyjny benchmark.

