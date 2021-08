Armia USA pokazała gotowy do walki prototypowy bojowy pojazd z bronią laserową

Armia Stanów Zjednoczonych pochwaliła się publicznie swoim najnowszym etapem dążenia do wykorzystywania nowego rodzaju broni na froncie. Ten etap, to pierwszy prototypowy bojowy pojazd z bronią laserową, który jest już w stanie prowadzić działania wojenne.

Stryker z DE M-SHORAD, to pierwszy bojowy pojazd z bronią laserową w historii Armii USA, choć Marynarka Wojenna ma już lasery na swoich okrętach

To, co widzicie na zdjęciach, to połączenie pojazdu bojowego Stryker z DE M-SHORAD, czyli lasera Directed Energy-Maneuver Short-Range Air Defense opracowanego w ciągu zaledwie dwóch lat. Innymi słowy, to laser krótkiego dystansu pomyślany specjalnie do obrony przed zagrożeniami powietrznymi, czyli przede wszystkim wrogimi dronami. Laser może bowiem przepalać zarówno ich obudowy, jak i śmigła doprowadzać do wybuchu pokładowych materiałów wybuchowych, czy powodować awarie systemów elektronicznych.

Integracja systemu broni laserowej na pokładzie pojazdu bojowego jest potwierdzeniem, że technologia jest na dobrej drodze do zmniejszania swoich rozmiarów i wymogów. Do tej pory przyjmowała bowiem poza prototypowymi projektami formę specjalnych, osobnych urządzeń, albo zajmowała tyle miejsca, że mogły sięgnąć po nią tylko okręty. Rzeczywiście na wyposażeniu Marynarki Wojennej USA bronie tego typu znalazły się już wcześniej, ale teraz najwyraźniej doszło do przełomu.

To jest prototyp i będziemy się z niego uczyć. Potrzebowaliśmy go, aby zrobić dwie rzeczy: zaprojektować go [platformę testową] tak, aby był wystarczająco bezpieczny dla żołnierzy i upewnić się, że wypełnia cel, do którego jest potrzebny. Projekt naukowy tej technologii dobiegł końca. Czas dać naszym żołnierzom tę pierwszą w historii zdolność operacyjną. – powiedział generał porucznik L. Neil Thurgood.

Pojazd naziemny Stryker z prototypem DE M-SHORAD zaliczył już pierwsze symulowane testy bojowe w Fort Sill w stanie Oklahoma, gdzie był częścią ćwiczeń manewrów wojskowych. Podczas nich zespół na pokładzie pojazdu został poddany scenariuszom obejmującym realistyczne zagrożenia, aby ocenić system i znaleźć sposoby na ulepszenie przyszłych wersji. Zaangażowani w testy żołnierze wcześniej mogli nauczyć się korzystać z systemu DE M-SHORAD, którego opanowali w ciągu zaledwie kilku dni przed dniem, w którym mogli przeprowadzić już rzeczywiste, a nie wirtualne działania.

Teraz Armia USA ma otrzymać cztery kolejne egzemplarze Stryker z laserami DE M-SHORAD w 2022 roku, aby przybliżyć wojsko do przyszłości, w której mogą korzystać z broni o praktycznie nieograniczonej, taniej amunicji z dalekim zasięgiem oraz natychmiastową reakcją celu na wystrzał.

