Prototyp Ił-112W poleciał i teraz czeka go pokaz. To nowy rosyjski samolot transportowy

Ił-112W jako nowy rosyjski samolot transportowy, będący zastępcą dla An-26, nie jest dla nas specjalnie nowy i nic dziwnego, bo jego początki sięgają lat 90. ubiegłego wieku. Swój pierwszy lot Ił-112W zaliczył jednak dopiero w 2019 roku, a teraz, po kolejnym locie, rozpoczął oczekiwania do ważnego wydarzenia.

Nowy rosyjski samolot transportowy zmierza ku ważnemu pokazowi. Prototyp Ił-112W będzie częścią corocznej imprezy wojskowej

W ramach swojego najnowszego lotu najnowszy rosyjski samolot transportowy Ił-112W trafił do miejscowości pod Moskwą, gdzie trwa teraz w oczekiwaniu. Był pilotowany przez dwóch pilotów pierwszej klasy (Nikołaja Kuimova i Dmitry’ego Komarova) z inżynierem lotów testowych Nikołaja Chludejewa na pokładzie.

Pierwszy prototyp nowego lekkiego wojskowego samolotu transportowego Ił-112W odbył lot 13 sierpnia z Przedsiębiorstwa Lotniczego Woroneż do bazy firmy Iljuszyn w podmiejskim mieście Żukowski, aby przygotować się do udziału na siódmym międzynarodowym forum wojskowo-technicznym. To ważne wydarzenie dla naszej fabryki i dla całego krajowego przemysłu lotniczego. Jesteśmy dumni, że pierwszy prototyp wojskowego samolotu transportowego Ił-112W zbudowany w Woroneżskim Przedsiębiorstwie Lotniczym weźmie udział w corocznej imprezie wojskowej w kraju. […] to kolejny poważny etap realizacji tego programu. – czytamy w oświadczeniu.

Chociaż samoloty transportowe nie budzą tak wielkich emocji, jak nowe myśliwce i bombowce, dla Rosji ten dokładnie model jest arcyważny. Ił-112W to bowiem pierwszy wojskowy samolot transportowy opracowany od podstaw w Rosji w postsowieckim okresie. Wykorzystuje się od niego całkowicie krajowe komponenty, systemy i sprzęt, jeszcze bardziej podkreślając rosyjskie korzenie.

Chociaż po raz pierwszy plany na jego temat pojawiały się przed trzema dekadami, te prawdziwe, poważne prace nad Ił-112W rozpoczęła firma Aircraft Company od 2014 roku. Teraz wiemy, że jego ostatnie testy przebiegały zgodnie z harmonogramem i najwyraźniej zakończyły się sukcesem, bo niedawno poinformowano, że Ił-112W ostatecznie odnowi flotę rosyjskich lekkich wojskowych samolotów transportowych, która składa się w większości z samolotów An-26. Po to właśnie ten samolot powstaje – żeby zastąpić samoloty turbośmigłowe An-26 i An-24. Co ciekawe, prace trwają nad dwoma wersjami Ił-112, bo omawianej dziś wersji dla wojska i tej dla segmentu cywilnego (Ił-112T).

Nowy rosyjski samolot transportowy ponoć doczeka się produkcji seryjnej w 2023 roku i rocznie będzie powstawać do 12 egzemplarzy. Wiemy, że jego wojskowa wersja może latać z ładunkiem o wadze do 5 ton i przeznaczona do przewozu personelu, sprzętu wojskowego i uzbrojenia. Na ten moment drugi prototyp samolotu przechodzi testy wytrzymałościowe.

