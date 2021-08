Tureckie pokładowe drony bojowe TB-3 od Baykar na ustach dyrektora ds. technologii

Dowiedzieliśmy się oficjalnie nowych szczegółów na temat następców TB-2 tureckiego producenta dronów Baykar. Ten ujawnił kilka informacji, a nawet prostą grafikę, przedstawiającą to, jak te nowe pokładowe drony bojowe TB-3 będą ruszać na misje z pokładu.

Dowiedzieliśmy się właśnie kilku szczegółów o tym, jak pokładowe drony bojowe TB-3 będą startować z uniwersalnego okrętu desantowego. TCG Anadolu jest też lotniskowcem, który trafi na turecką służbę, bo swoje pierwsze wodowanie zaliczył dopiero w 2019 roku. Na jego pokładzie, wedle najnowszych planów, znajdą się wyłącznie bezzałogowe drony. Jest to związane z wykluczeniem Turcji z programu dostaw F-35, bo początkowo na Anadolu miały znaleźć się myśliwce F-35B zdolne do krótkiego startu i pionowego lądowania.

Dyrektor ds. technologii firmy Baykar, Selcuk Bayraktar, 4 sierpnia podczas prezentacji internetowej wyjawił (via Defense News), że Bayraktar TB-3, który wciąż jest w fazie rozwoju, będzie większym i bardziej wydajnym modelem z tej samej rodziny co TB-2. Wiemy już, że jego waga startowa sięgnie aż 1450 kilogramów, czyli o 800 kg więcej względem poprzednika, który jest długi na 6,5 metra, podczas gdy jego rozpiętość skrzydeł sięga 12 metrów.

Kiedy rozpoczynaliśmy ten projekt, żaden bezzałogowy samolot nie mógł wystartować ze statków klasy LHD (Landing Helicopter Dock – dop. red.) na krótkich drogach startowych. Wierzymy, że TB-3, który może pozostawać w powietrzu przez dłuższy czas i jest wyposażony w amunicję, wypełni lukę w tej dziedzinie. – powiedział Bayraktar.

Pokładowe drony bojowe TB-3 razem z dronami MIUS są arcyważne dla lotniskowca Anadolu po utracie kontraktu na dostawy F-35B

Wedle doniesień, drony bojowe TB-3 będą mogły latać do 24 godzin na dobę na dużych wysokościach, a dzięki składanym skrzydłom, na pokładzie lotniskowca znajdzie się od 30 do 50 egzemplarzy. Jednak na to trochę poczekamy, bo pierwszy prototyp ma po raz pierwszy wzbić się w przestworza w 2022 roku, zanim trafi na pokład Anadolu razem z MIUS’em. To kolejny bojowy UAV, który jednak teraz jest dopiero w fazie projektowania koncepcyjnego, ale wedle planów prototyp MIUS ma latać już w 2023 roku.

Oba drony bojowe są poniekąd specjalnie pomyślane o lotniskowcu Anadolu, bo dzięki temu ten nie potrzebuje zaawansowanych systemów startowych i wspomagających lądowanie. Wedle słów dyrektora ds. technologii firmy Baykar, wystarczy „prosty system rolek i sieci ratunkowych” do bezpiecznego startu i lądowania, choć w rzeczywistości te sieci będą tylko awaryjnym systemem bezpieczeństwa, bo ponoć obędzie się nawet bez nich.

