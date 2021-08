Przypadkowy wyciek dostarcza nam specyfikacje i zdjęcia Redmi 10

Jeden z singapurskich sprzedawców jest chyba w gorącej wodzie kompany, ale dzięki niemu do sieci wyciekła specyfikacja Redmi 10. Nie zabrakło również zdjęć.

Redmi 10 – poznaliśmy jego specyfikację

Tym razem za przeciek odpowiada jeden z serwisów sprzedażowych z Singapuru – Courts. Dzięki temu poznaliśmy specyfikację tego nadchodzącego budżetowca, który tak tanio wcale nie wygląda. Są też spore zmiany względem Redmi 9. Oczywiście aukcja została już zdjęta, jednak zarówno zdjęcia jak i wszystkie informacje zostały w porę zauważone.

fot. COURTS via Ishan Agarwal

Zacznijmy najpierw od wyświetlacza. Strona nie precyzuje, czy jest to IPS, czy może AMOLED, ale wiadomo, że ma przekątną 6,5 cala, rozdzielczość FHD+ i oferuje odświeżanie na poziomie 90 Hz. Aparat do selfie nie zaskakuje, bo ma 8 Mpix, jednak z tyłu widać ogromny postęp względem poprzednika. Obiektyw główny oferuje już nie 13 Mpix, jak to było w Redmi 9, a 50 Mpix. Dodatkowo dostajemy obiektyw (prawdopodobnie ultraszerokokątny) 8 Mpix i dwa oczka po 2 Mpix.

Redmi 10 napędzi procesor MediaTek Helio G88 wspierany przez maksymalnie 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Smartfon dostanie też baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 18 W. Do rąk klientów ma trafić z Androidem 11 z nakładką MIUI 12. Na pokładzie nie zabraknie też dual SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS i wejścia słuchawkowego 3,5 mm.

Ile będzie kosztować Redmi 10?

Strona sprzedażowa podała również cenę urządzenia. Za wariant 6/128 GB trzeba będzie zapłacić 249 dolarów singapurskich, co w przeliczeniu daje nam jakieś 712 zł bez podatków. Oczywiście nie ma potwierdzenia, że cena jest autentyczna. Istnieje możliwość, że sprzedawca po prostu podał zastępczą kwotę, która w dniu rozpoczęcia sprzedaży miała być zastąpiona tą właściwą. Wiemy natomiast, że Redmi 10 trafi do sprzedaży w kolorach: Carbon Grey, Pebble White i Sea Blue.

Pozostaje nam czekać na premierę tego urządzenia, która wydaje się być tuż za rogiem.

