RedRoad V17, czyli wszechstronny odkurzacz do porządnego sprzątania

Akcja partnerska

Marka RedRoad, znana z wysokiej jakości inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego, przedstawia bezprzewodowy odkurzacz RedRoad V17. ten flagowy model cechują najnowocześniejsze technologie, oszałamiający wygląd i wspaniałe funkcje.

1. RedRoad V17 wielokierunkowa, podwójna szczotka rolkowa sprząta z większą wydajnością

Moc czyszczenia: dzięki podwójnej szczotce rolkowej z silnikiem (4 szczotki do swobodnego montażu w zależności od potrzeb) RedRoad V17 doskonale nadaje się do naprawdę porządnego odkurzania. Rosnące ssanie i dwa niezależnie zmotoryzowane szczotki lepiej zbierają zabrudzenia z podłogi, które w zależności od potrzeb łatwo wymienimy na te dedykowane do dywanów. Jeśli jednak chcemy za jednym zamachem wysprzątać i dywan i podłogę, to możemy zamontować po jednej każdego rodzaju.

Wielokierunkowa szczotka rolkowa z napędem silnikowym jest łatwa do manewrowania, a dzięki kółkom 360° dotrzemy do każdego zakamarka bez podnoszenia odkurzacza czy niewygodnego przekręcania nadgarstka.

2. Doskonałe funkcje dla wszystkich Twoich potrzeb, by życie było zdrowsze i prostsze

Odkurzacz V17 to kolejne urządzenie RedRoad, które oferuje spersonalizowany, bezgłośny sposób sprzątania domu.

Podwójne filtry HEPA z węglem aktywnym zadbają o czystsze powietrze w domu – RedRoad V17 jest wyposażony w system filtracji Mandali trzeciej generacji. Wlot H12 HEPA chroni 12-stożkowy silnik, wydłuża jego żywotność, a wylot H13 HEPA sprawia, że wypuszczane powietrze jest czystsze niże te, którym zwykle oddychamy. Filtry mogą wychwytywać 99,97% drobnych cząstek w skali 0,1 mikrona, w tym roztoczy, pleśni, pyłki czy sierści zwierząt domowych, chroniąc dzieci i osoby z nieżytem nosa lub astmą.

9-stopniowy system redukcji hałasu Mandala zadbają o ciszę – odkurzacz nie musi być już hałaśliwym urządzeniem, o czym zdecydowanie świadczy właśnie RedRoad V17 wyposażony w wiodącą technologię redukcji hałasu zwaną 9-stopniowym systemem Manadala. Składa się na niego:

Silnik bezszczotkowy Maglev, redukujący tarcie i hałas

Bawełna polimerowa Mandala, pochłaniająca dźwięk o wysokim natężeniu

Górna konstrukcja wylotu, mniej hałasu spowodowanego przelotem powietrza

Silnik Maglev, redukujący hałas spowodowany rezonansem

Zoptymalizowany kanał re-flow, obniżający dźwięk o wysokim natężeniu

Kompaktowy montaż, redukowanie szumów z tarcia

Zmiana dźwięku o wysokim natężeniu na ten poza zasięgiem słuchu człowieka

Dynamiczne sterowanie hałasem wirnika

Konstrukcja kanału odpływowego pierścienia

Ogólna konstrukcja V17 sprawia, że wydobywający się podczas pracy hałas wynosi zaledwie 60dB. Dzięki temu sprzątanie będzie komfortowe i ciche.

3. Regulowane ssanie i sporo akcesoriów

Moc czyszczenia jest tym, na co najbardziej zwracamy uwagę w odkurzaczach. RedRoad V17 przeprojektowuje wszystkie części i akcesoria, produkuje je zgodnie z najwyższymi standardami jakości i by moc czyszczenia była jak największa.

Zasysanie – RedRoad ma nam zapewnić wygodne i czyste życie. Dzięki najwyższej klasy silnikowi bezszczotkowemu Maglev osiągającemu 120 000 obr./r i zoptymalizowanej konstrukcji kanału powietrznego, V17 reprezentuje najwyższe ssanie w tej kategorii. Moc znamionowa głównej maszyny wynosi 450W przekłada się na ssanie z mocą 155AW i próżnię 26,500pa. Taka moc ssania jest aż nadto wystarczająca do codziennego odkurzania domu. Gruntowne sprzątanie domu? To bułka z masłem dla V17.

Moc akcesoriów– akcesoria do V17 obejmują:

przedłużacz,

szczotkę główną (gruntowne czyszczenie podłogi),

dyszę szczelinową (z diodami LED do oświetlania ukrytego pyłu),

szeroką dyszę i wąż (do szerokich powierzchni, takich jak spód samochodu lub wnętrza szuflad),

szczotkę czyszczącą roztocza (do łóżka i kanapy, usuwa 99,9% roztoczy),

szczotkę do odkurzania (do klawiatury, zasłon czy foteli samochodowych).

Zestaw narzędzi wystarcza nie tylko do czyszczenia wewnątrz, ale także do czyszczenia samochodu.

Łatwe czyszczenie odkurzacza – RedRoad nie tylko dobrze odkurza, ale również łatwo się czyści. odpady wyrzucimy naciskając przycisk. Co tydzień można też zrobić dokładniejszą konserwację, dzięki czemu nie trzeba będzie obawiać się nieprzyjemnego zapachu. W pojemniku na kurz zamontowano małą szczotkę do czyszczenia. Górny filtr HEPA można wymontować i oczyścić zimną wodą, dzięki czemu po wyschnięciu będzie jak nowy. Wszystkie szczotki rolkowe również można wymontować i łatwo umyć pod bieżącą wodą.

Inteligentne czyszczenie – RedRoad V17 jest wyposażony w kolorowy ekran OLED, który pokazuje żywotność baterii, stopień napełnienia i przypomnienie o wymianie pojemnika i materiałów eksploatacyjnych, alerty o błędach itp. Na panelu głównym znajduje się również blokada spustu, jeśli chcesz odkurzać bez ciągłego naciskania przycisku.

4. Duża bateria i inteligentna konstrukcja do czyszczenia wielopoziomowego i wielkopowierzchniowego

Większy dom wymaga dłuższego odkurzania. Dlatego wiele osób szuka bezprzewodowego odkurzacza z wydłużoną żywotnością baterii. RedRoad V17 zrównoważył wagę i żywotność baterii. Wewnątrz tego kompaktowego, ważącego 1.7Kg, modelu znajduje się bateria litowo-jonowa o mocy 2500 mAh. Pozwala na pracę przez 60 minut w trybie Eco, co przekłada się na odkurzanie około 200m² podłogi.

Ponadto bateria odkurzacza bezprzewodowego ma tendencję do zużywania się i utraty pojemności z powodu częstych zastosowań w różnych trybach. Klienci muszą wymienić całą maszynę lub szukać serwisu, co tak czy inaczej wiąże się z kosztami. Aby rozwiązać ten problem, RedRoad V17 wyposażono w odłączaną baterię. Poza tym można wydłużyć czas czyszczenia za pomocą baterii zapasowych.

RedRoad V17 posiada również wbudowany, zaawansowany system zarządzania bateriami. Monitoruje żywotność baterii z wysoką precyzją i odpowiednio steruje rozładowaniem. Warto też wspomnieć, że RedRoad oferuje 2-letnia gwarancję, więc w razie problemów nie trzeba się martwić o naprawę V17.

Materiał powstał we współpracy z firmą MC Mart.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News