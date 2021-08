Słońce ma brata bliźniaka? Poznajcie nową gwiazdę odkrytą przez NASA

Według badań w czasopiśmie Astrological Journal, odkrycie to może rzucić nowe światło na to, jak formowało się życie na Ziemi.

Zespół badaczy z NASA odnalazł gwiazdę Kappa 1 Ceti, która ma podobną masę i temperaturę powierzchni do Słońca, znajduje się około 30 lat świetlnych od nas i ma zaledwie od 600 do 750 milionów lat. Uważa się, że Słońce ma około 4,6 miliarda lat, więc znalezienie podobnej, a do tego młodszej gwiazdy, może pomóc zrozumieć warunki panujące we wczesnym Układzie Słonecznym.

Niestety, nie ma możliwości cofnięcia się o miliardy lat do wczesnego Układu Słonecznego i sprawdzenia, jak wyglądało Słońce, gdy na Ziemi powstawało życie. Jednak w Drodze Mlecznej znajduje się ponad 100 miliardów gwiazd, z których jedna na dziesięć ma podobną wielkość i jasność podobną do Słońca. Wiele z tych gwiazd znajduje się we wczesnych stadiach rozwoju.

Wyobraźmy sobie, że chcę odtworzyć wygląd osoby dorosłej, kiedy miała 2 lata. Spojrzałbym na jej teraźniejsze zdjęcia i zdjęcia jej bliskich krewnych z tamtego okresu. To jest rodzaj procesu, który tutaj następuje- obserwujemy cechy młodej gwiazdy podobnej do naszej, w celu lepszego pojęcia, jakie w „młodości” było Słońce. Vladimir Airapetan, autor badań

Młode gwiazdy zachowują się bardzo „dziecięco”- wybuchają z większą energią i są dużo bardziej aktywne

Zespół zaadaptował istniejące modele Układu Słonecznego, aby spróbować przewidzieć niektóre zachowania Kappa 1 Ceti. Jest to między innymi siła wiatrów gwiazdowych i koronalne wyrzuty masy pochodzące od gwiazdy, które odpływają w kierunku potencjalnych planet – jeszcze nie uformowanych lub odkrytych – w obrębie układu. W badaniach wykorzystano dane z różnych teleskopów kosmicznych, w tym Hubble’a, TESS, NICER oraz XMM-Newton.

Młodsze gwiazdy mają tendencję do generowania gorętszych, bardziej energicznych wiatrów gwiazdowych i silniejszych wyrzutówplazmy niż gwiazdy starsze. Takie wybuchy mogą wpływać na atmosfery i funkcjonowanie

pobliskich planet, a być może nawet katalizować rozwój materii organicznej. Wiatr gwiezdny może mieć także znaczący wpływ na planety na każdym etapie życia.

Jednak silne, bardzo gęste wiatry młodych gwiazd mogą oddziaływać na ochronne tarcze magnetyczne otaczających je planet, czyniąc je jeszcze bardziej podatnymi na działanie naładowanych cząstek. Słońce jest doskonałym przykładem tego procesu i tego, jak zmienia się on w trakcie życia gwiazdy – od młodości do wieku średniego.

W porównaniu z dniem dzisiejszym, w okresie młodości nasze Słońce prawdopodobnie obracało się trzy razy szybciej, miało silniejsze pole magnetyczne i wysyłało bardziej intensywne wysokoenergetyczne promieniowanie. Obecnie, wpływ tych cząstek jest czasami widoczny w pobliżu biegunów naszej planety jako zorza polarna.

To kolejna z kosmicznych tajemnic?

Kilka agencji kosmicznych wysłało w kosmos roboty zdolne do pomiaru wiatru gwiazdowego pochodzącego od Słońca. Niestety, nie jest jeszcze możliwe bezpośrednie obserwowanie wiatru gwiazdowego innych gwiazd w naszej galaktyce, takich jak Kappa 1 Ceti, ponieważ są one zbyt odległe.

Gdy naukowcy chcą zbadać zdarzenie lub zjawisko, którego nie mogą bezpośrednio zaobserwować, posługują się modelami naukowymi. Podstawą nowego modelu Kappa 1 Ceti jest model słoneczny Fal Alfvéna, który działa na zasadzie wprowadzania znanych informacji o gwieździe, w tym jej pola magnetycznego i danych o liniach emisyjnych w ultrafiolecie, aby przewidzieć aktywność wiatru gwiazdowego.

Każdy model potrzebuje danych wejściowych, aby otrzymać wynik. Aby uzyskać użyteczny rezultat, dane wejściowe muszą pochodzić z solidnego źródła danych lub z wielu różnych źródeł.

Naukowcy mają nadzieję wykorzystać swój model do mapowania środowisk innych gwiazd podobnych do Słońca na różnych etapach życia. Ich praca-jak twierdzi badacz- polega na „spojrzeniu na nasze własne Słońce, jego przeszłość i możliwą przyszłość, przez pryzmat innych gwiazd”.

