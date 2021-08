Sprawdzamy przedłużacz Gelid Astra ATX 24-pin

Wiele osób składających nowe komputery decyduje się na podświetlane przedłużacze kabli. Czy w takim przypadku warto zainteresować się Gelid Astra ATX 24-pin?

Co otrzymujemy wraz z Gelid Astra ATX 24-pin?

Lista zawartości pudełka jest krótka:

przedłużacz,

kabel ARGB,

złączki.

Kabel ARGB służy do zasilania podświetlenia oraz sterowania nim. Można go podłączyć do dowolnej płyty głównej mającej odpowiednie złącze. W komplecie mamy też złączki, które pozwolą na zsynchronizowanie kilku podświetleń różnych kabli czy podzespołow.

Jak prezentuje się Gelid Astra ATX 24-pin?

Przedłużacz ma długość 215 mm od końca jednej wtyczki do końca drugiego, natomiast same przewody mają 200 mm. Nad nimi znajduje się moduł ARGB o długości 190 mm. Wychodzą z niego dwa kable, które łączymy z dołączonymi i potem podpinamy do odpowiedniego gniazda na płycie czy kontrolerze.

Całość oparta jest o przewody 18 AWG ze specjalną osłoną. Ma to gwarantować niezawodne działanie przedłużacza oraz lepszą odporność na ciepło. Zespół kabli ma grubość 20 mm. Sam moduł ARGB ma 24 diody, które mają gwarantować osiągnięcie dowolnego efektu wizualnego.

Gelid Astra ATX 24-pin jest dosyć elastyczny więc nie powinniście mieć problemów z jego montażem i ułożeniem w obudowie. Całość wygląda znakomicie w obudowie z oknem i zdecydowanie może zachwycić. Po podpięciu pod płytę możecie uzyskać świetne efekty wizualne, więc wygląd oceniam naprawdę pozytywnie.

Czytaj też: Test chłodzenia na dysk M.2 Gelid Glint

Czy warto zainteresować się Gelid Astra ATX 24-pin?

Gelid Astra ATX 24-pin to dosyć droga sprawa, bowiem kosztuje ok. 36 euro, czyli ok. 165 zł. Oczywiście nie każemu przypadnie do gustu bogate podświetlenie ARGB, ale wtedy wystarczy Wam zwykły przedłużacz ATX. Jeśli jednak chcecie mieć podświetlane okablowanie w obudowie to zdecydowanie polecam Wam testowany produkt – efekty są naprawdę świetne.

Firma ma także w ofercie kable 8-pin ARX oraz Dual 8-pin GPU. Możecie więc również je dokupić, aby całe okablowanie prezentowało się znakomicie w obudowie z oknem. Dajcie znać w kometarzach czy ciekawią Was takie rozwiązania i czy zdecydowalibyście się na tego typu rozwiązanie w Waszej obudowie.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News