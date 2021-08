Test chłodzenia na dysk M.2 Gelid Glint

Gelid Glint to chłodzenie dysku M.2, która ma podświetlenie ARGB. Czy rzeczywiście pomaga ono w znacznym obniżeniu temperatur?

Co otrzymujemy wraz z Gelid Glint?

W pudełku znajdziemy:

radiator,

3x termopady 0,5 mm 3W/mK,

4x śrubki,

dolną blaszkę.

Dodatki są całkowicie wystarczające. Plusem jest obecność trzech termopadów – jeśli jeden zniszczycie to macie zapasowy. Gwarancja wynosi 2 lata.

Wygląd i specyfikacja Gelid Glint

Gelid Glint wygląda naprawdę świetnie. Podświetlenie ARGB (5 diod LED) robi ogromną robotę i w obudowie z oknem zdecydowanie może się to podobać. Z radiatora wychodzi jeden przewód z dwoma wtyczkami ARGB 3 pin. Możecie więc bez problemów chłodzenie zsynchronizować z płytą główną.

Testowany produkt ma wymiary 73 x 24 x 15 mm. Jest to więc spory radiator, który powinien zapewnić dobre chłodzenie dysku. Waga jest równa 53 g. Chłodzenie kompatybilne jest z najpopularniejszymi dyskami 2280.

Montaż jest dosyć prosty. Instrukcja bardzo dobrze go wyjaśnia i wystarczy wykonywać opisane kroki – ciężko jest się tutaj gdzieś pomylić. Najpierw przylepiamy termopady, potem mocujemy dysk do radiatora i na końcu całość przykręcamy do blaszki. Zajmuje to mało czasu i sam montaż oceniam pozytywnie.

Platforma testowa Procesor Intel Core-i5 10600K Chłodzenie Fractal Design Celsius S24 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z490 Aorus Pro AX Pamięć RAM Team Group T-Force Vulcan Z 2x 8 GB 3000 MHz CL16 Dysk systemowy Silicon Power XD80 512 GB Dysk testowy Samsung 970 Evo NVMe 1 TB Karta graficzna Gigabyte GTX 1650 D6 Windforce OC 4G Zasilacz Be quiet! Dark Power Pro 11 750W Monitor AOC G2868PQU

Testy Gelid Glint

Wykorzystany w testach dysk Samsunga ma dwa czujniki. Pierwszy dotyczy pamięci, a drugi kontrolera. Na wykresie oznaczyłem je kolejno jako T1 i T2. Obciążenia dokonałem za pomocą programu CrystalDiskMark.

Różnice są naprawdę ogromne. Bez radiatora temperatury są bardzo wysokie i kontroler przekracza nawet 100°C. Po zastosowaniu chłodzenia są one na stosunkowo niskim poziomie. Zjawisko thermal throttlingu zdecydowanie więc zostanie ograniczone, a sam radiator świetnie sprawdza się w praktyce.

Test Gelid Glint – podsumowanie

Gelid Glint to bardzo dobra konstrukcja, która nie tylko pozwala mocno zbić temperatury, ale także znakomicie wygląda. Oczywiście nie każdy szuka radiatora z podświetleniem, ale jeśli chcecie mieć ARGB na chłodzeniu to testowany produkt zdecydowanie przypadnie Wam do gustu. Plusem jego jest jeszcze prosty montaż oraz cena, która wynosi ok. 65 zł. Jeśli więc szukacie podświetlanego chłodzenia M.2 to moim zdaniem Gelid Glint jest wart Waszych pieniędzy.

