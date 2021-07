Test wentylatora XPG Vento Pro 120 PWM

XPG Vento Pro 120 PWM to stosunkowo drogi, 120 mm wentylator. Czy jego cena znajdzie uzasadnienie w wydajności i kulturze pracy?

Specyfikacja XPG Vento Pro 120 PWM

Wymiary: 120 x 120 x 25 mm

Maksymalna prędkość: 2150 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 75 CFM

Maksymalne ciśnienie: 3,155 mmH2O

Maksymalna głośność: 28 dBA

MTBF: 250 000 h przy 25°C

Gwarancja: 5 lat

Cena: ok. 100 zł

Wygląd i opis XPG Vento Pro 120 PWM

XPG Vento Pro 120 PWM nie wygląda jakoś wybitnie dobrze. Czarna ramka z szarym rotorem i łopatkami raczej zniknie w obudowie. Oczywiście nie jest to zły wygląd, ale po prostu niczym się on nie wyróżnia.

Sama jakość wykonania jest bardzo dobra. Jednakże nie powinno to dziwić. XPG stworzyło ten wentylator we współpracy z Nidec i wykorzystało technologię Gentle Typhoon. Producent wykorzystał też podwójne łożyska o wysokiej precyzji. Po bokach znajdziemy też antywibracyjne nakładki. Warta uwagi jest też innowacyjna konstrukcja silnika oraz mechanizm jego mocowania. Wykorzystuje on podwójną strukturę redukcji drgań i element sprężynowy, co ma tłumić i ograniczać drgania. Same łopatki zostały też tak zaprojektowane, aby maksymalnie redukować powstający hałas. Wspomnę też, że minimalne obroty w trybie PWM to 900 RPM, a DC 450 RPM.

Z XPG Vento Pro 120 PWM wychodzi krótki kabel 4 pin z końcówką męską i żeńską. Dzięki temu można łatwo połączyć kilka śmigieł i jednym kablem podłączyć je do płyty. W zestawie jest też przedłużacz 4 pin i łącznie długość wynosi 650 mm – spokojnie wystarczy do podłączenia. W zestawie są też cztery śrubki, które służą oczywiście do montażu w obudowie.

Jak przeprowadziłem testy?

W testach wykorzystałem anemometr Voltcraft PL-130AN oraz decybelomierz Voltcraft SL-100.

Wentylator umieściłem w tubie o długości 250 mm i średnicy 80 mm. Na drugim końcu tuby został zainstalowałem anemometr. Wyniki zanotowałem po ustabilizowaniu się przepływu.

Testy głośności wykonałem z odległości 200 mm, głośność tła była równa 33 dBA.

Testy XPG Vento Pro 120 PWM

Wentylator prezentuje świetną wydajność. Na maksymalnych obrotach jest on na trzecim miejscu i przegrywa tylko z jeszcze szybszymi śmigłami. Na 1200 RPM i 900 RPM wyniki są nadal jednymi z lepszych spośród testowanych wentylatorów na podobnych obrotach.

Kultura pracy to również ogromna zaleta XPG Vento Pro 120 PWM. Na maksymalnych obrotach jest głośno, ale konkurencja potrafi być znacznie głośniejsza. Na 1200 RPM jest zaskakująco cicho i tak naprawdę już tutaj nie usłyszycie śmigła. Na 900 RPM jest idealna cisza. Biorąc więc pod uwagę głośność oraz wydajność jest naprawdę świetnie.

Test XPG Vento Pro 120 PWM – podsumowanie

XPG Vento Pro 120 PWM to jeden z ciekawszych wentylatorów na rynku. Jest on bardzo wydajny, a sama kultura pracy stoi na znakomitym poziomie w szczególności na niższych obrotach. Śmigło świetnie więc sprawdzi się w obudowach. Jest ono także bardzo dobrze wykonane.

Tak naprawdę jedynym jego minusem może być wygląd, który niczym się nie wyróżnia (choć nie jest też tragiczny). Jeśli jednak nie zależy Wam na RGB czy różnych kolorach, a głównie na wydajności i kulturze pracy to zdecydowanie polecam Wam zakup testowanej konstrukcji. Powinniście być z jej działania w pełni zadowoleni.

