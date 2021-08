Systemy blockchain są żywymi istotami? Naukowcy zabrali głos w tej sprawie

Czy właśnie żyjemy w czasach, w których może zostać nakreślona nowa definicja życia? Ostatnie badanie opublikowane w Origins of Life and Evolution of Biospheres zdaje się właśnie to sugerować, wskazując, że obserwacje biologicznych form życia mogą mieć wiele wspólnego z systemami obliczeniowymi. Innymi słowy, naukowcy sugerują, że systemy blockchain są żywymi istotami.

Oleg Abramov, naukowiec z Planetary Science Institute, które jest finansowane częściowo przez program NASA Habitable Worlds, stwierdził, że istnieją pewne dowody, które łączą porządek obserwowany w systemach biologicznych z układami obliczeniowymi. To też główny autor omawianego dziś badania, które opracował razem z Kirstinem Bebellem i Stephenem Mojzsisem i które próbuje określić godne XXI wieku podejście do definiowania życia.

Wychodzi na to, że w połączeniu ze sztuczną inteligencją technologia blockchain spełnia podstawowe definicje życia

Swoje obserwacje oparli na rozproszonej maszynie wirtualnej na bazie blockchaina, która składała się z tysięcy węzłów (w tym komputerów). Te wspólnie funkcjonowały w formie globalnego komputera ogólnego przeznaczenia, którego przez naturę sieci blockchain nie da się praktycznie wyłączyć. Te obserwacje wykazały, że tego typu systemy mają cechy charakterystyczne dla systemów biologicznych, co obejmuje podobieństwa m.in. z DNA, będącym podstawą dla całego znanego życia.

Blockchain to struktura danych składająca się z podjednostek zwanych blokami, które są ze sobą na stałe połączone za pomocą zaawansowanej kryptografii. W praktyce jest to niezmienny nośnik, który zawiera instrukcje w postaci kodu komputerowego i jest replikowany w tysiącach węzłów, podobnie jak DNA w komórkach. – wyjaśnia Oleg Abramov.

Pomijając nawiązanie do DNA, wedle badania systemy blockchain są żywymi istotami w pewnym sensie przez to, że wykazują też pewne właściwości życia, bo reagują na środowisko, rozbudowują się, zmieniają, regulują i replikują. Uznając te procesy samowystarczalności i samoorganizacji jako „organizmu”, badacze uznali tę technologię za operacyjnie zamknięty system, który mógłby, przynajmniej teoretycznie, spełniać wszystkie definicje życia.

