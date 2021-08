Wyniki T-Mobile w 2Q2021. Duży wzrost bazy klientów

T-Mobile zaprezentował wyniki finansowe za II kwartał 2021 roku. Finanse delikatnie wzrosły, ale największe wrażenie robi wyraźny wzrost bazy klientów, szczególnie w segmencie ofert na kartę.

Dobry kwartał T-Mobile pod względem finansowym

W II kwartale 2021 roku T-Mobile zanotował stabilny wzrost finansowy. Zysk EBITDA All wzrósł o 4,1% w stosunku do II kwartału 2020 roku, z 435 do 453 mln zł. Z kolei przychody z usług mobilnych wzrosły o 1,1%, z 1,052 mld zł do 1,064 mld zł.

W komunikacie prasowym czytamy dodatkowo:

Spółka wypracowała przychody w wysokości 1,58 mld zł, co po wyłączeniu negatywnego efektu przesunięcia niskomarżowych przychodów z międzynarodowych usług tranzytowych do dedykowanych struktur w ramach Grupy DT, oznaczałoby 1,2% wzrostu organicznego (r/r). Oficjalnie operator zaraportował zmianę przychodów o (-)2,3%, ale należy zauważyć, że od III kwartału 2021 r. podobny efekt nie będzie już występował. Organiczny wzrost przychodów T‑Mobile należy wiązać z rosnącą bazą klientów, zwłaszcza biznesowych, oraz rosnącą popularnością większych pakietów danych i ofert konwergentnych.

Wzrost bazy klientów na kartę T-Mobile to ciekawe zjawisko

Operatorzy zazwyczaj tracą klientów usług na kartę, więc tak duży wzrost T-Mobile nie zdarza się często. Ogółem baza klientów wzrosła o 269 tys. i na koniec II kwartału 2021 roku było ich 11,290 mln. Liczba klientów usług na kartę wzrosła z 3,461 mln do 3,602 mln, a usług abonamentowych z 7,560 mln do 7,688 mln. Rosła też, choć nie wiemy w jakim stopniu, baza klientów Internetu światłowodowego, a wskaźnik odejść (churn) wyniósł w II kwartale 0,7%.

120 nowych stacji bazowych sieci 5G nadal obowiązuje

W II kwartale T-Mobile zapowiedział budowę 120 nowych stacji bazowych sieci 5G tygodniowo i póki co wywiązuje się z obietnic. Dwa dni temu operator poinformował, że uruchomił kolejnych 160 stacji, a ich łączna liczba przekroczyła 2100. Zasięg sieci 5G pojawił się m.in. w miejscowościach – Biała Podlaska, Bielsko, Bobrowniki, Ciechanów, Dębica, Limanowa, Olkusz, Oświęcim, Mława, Myślenice, Racibórz, Radomsko, Ropczyce, Skawina, Szczyrk oraz Wisła.

