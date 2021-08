Udział AMD na rynku procesorów wzrósł do rekordu sprzed 14 lat

W obecnym momencie tak wiele procesorów „Czerwonych” nie było w użyciu od całych 14 lat. W II kwartale bieżącego roku udział AMD na rynku procesorów wzrósł bowiem do rekordowych 22,5 proc.

Doczekaliśmy się dnia, w którym udział AMD na rynku procesorów jest tak wysoki, jak przed 14 laty. Do poziomu Intela jednak firmie ciągle daleko

Takie informacje podaje firma badawcza Mercury Research, według której wysiłki AMD na każdym z kluczowych dla procesorów rynku (serwery, laptopy, konsole, komputery stacjonarne) pomogły firmie osiągnąć rekordowy udział w rynku procesorów x86 na tle ostatnich 14 lat. W ogólnym rozrachunku Intel nadal rozdaje tutaj karty z udziałem 77,5%, ale 22,5% przypadające na AMD i tak jest świetnym wynikiem.

Czytaj też: Rekordowa sprzedaż pojemności dyskowej. Sprzedano mniej, ale pojemniejszych HDD

Zwłaszcza, jeśli rzucimy okiem na wzrosty względem poprzednich okresów. Tak też w ujęciu kwartalnym (II vs I kwartał bieżącego roku) udział AMD wzrósł o 1,8%, a na przestrzeni roku aż 4,2%, choć mogło być jeszcze lepiej, o czym za chwile. Daleko jednak firmie do rekordowych 25,3% udziału na rynku procesorów, który odnotowano w IV kwartale 2006 roku.

Mamy jednak jeszcze więcej ciekawostek na ten temat. Okazuje się bowiem, że udział AMD na rynku procesorów do komputerów stacjonarnych spadł w tym rekordowym kwartale z 19,3% do 17,1%. Ten spadek nadrobił zarówno rynek serwerów, jak i laptopów, gdzie AMD odnotowało wzrosty o kolejno 1,9% i 0,6% na przestrzeni kwartału i 3,7% oraz 0,1% na przestrzeni roku. To również rekordowe wartości dla firmy.

Czytaj też: Poznaliśmy limity mocy mobilnych Intel Alder Lake. Mowa o serii M oraz P

Na obecnym rynku o ograniczonej wydajności produkcyjnej, dostawcy muszą wybrać segmenty, dla których będą produkować swoje produkty. W drugim kwartale wydaje się, że AMD zamieniło produkcję komputerów stacjonarnych na więcej procesorów mobilnych i konsolowych, podczas gdy Intel zamienił procesory mobilne z niższej półki na procesory do komputerów stacjonarnych. – napisał prezes Mercury Research, Dean McCarron.

Czytaj też: Znamy sytuację na rynku układów półprzewodnikowych. Jest źle

Takie wahania mogą dziwić, zwłaszcza po premierze udanych procesorów Ryzen 5000, ale problem dotyczy ich ceny i… niskiej podaży. AMD bowiem skupiło się w tym niepewnym, na rynku półprzewodników, czasie nie na segmencie desktopowym, a serwerowym i przez to ograniczyło dostawy konsumenckich procesorów. Trudno się temu dziwić – w tym segmencie zyski ze sprzedaży pojedynczych sztuk są okazalsze.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News