Unia Europejska chce wprowadzenia jednego standardu ładowarki dla wszystkich urządzeń

Wśród urządzeń z Androidem USB-C staje się dominującym typem złącza używanego w ładowarkach. Nadal jednak na rynku pojawiają się budżetowe urządzenia z micro USB, nie wspominając już o złączu Lightning, którego używa Apple. Unia Europejska chce jednak ujednoliconej ładowarki, która ma pasować do wszystkiego.

Jeden standard ładowarki do wszystkiego? Tego chce Unia Europejska

Według informacji przekazanych przez agencję Reuters, w przyszył miesiącu Komisja Europejska ma przedstawić przepisy, które ujednolicą ładowarkę w telefonach i urządzeniach elektronicznych. Przepisy będą obowiązywać w 27 państwach członkowskich. W teorii dałoby to użytkownikom sporą wygodę, a także miałoby ogromny wpływ na środowisko, w końcu do nowego smartfona nie trzeba byłoby kupować nowej ładowarki.

Zacznijmy jednak od tego, że decyzja największy wpływ miałaby na Apple. Bo o ile urządzenia z Androidem ( i nie tylko) zwykle wyposażone są w złącza USB typu C, to Apple nadal korzysta ze złącza Lightning. Oczywiście nadal na rynku pojawiają się telefony z micro USB, ale dotyczy to najczęściej modeli budżetowych, choć i takowych jest już coraz mniej. Według badania zleconego przez KE w 2019 roku, złącze Lighting jest używane tylko w 21% telefonów, a w 79% obecne jest micro-USB lub USB-C.

I nawet jeśli Apple dostosowałoby się do narzuconych przez UE przepisów, to problem leży w czymś innym. W technologii ładowania. Takowa, bardzo często, jest u każdego producenta różna. Obecnie na tym polu trwa istny wyścig, by dać użytkownikom możliwe jak najszybsze ładowanie z jak największą mocą. Apple zaś stwierdziło, że taka uniwersalna ładowarka „zaszkodziłoby innowacjom” i stworzyłoby „górę odpadów elektronicznych”, gdyby konsumenci zostali zmuszeni do przejścia na nowe ładowarki. Co w takim przypadku? Trudno powiedzieć. Komisja Europejska będzie musiała wpaść na jakiś pomysł, by wszystkim „było dobrze”.

Dla nas, użytkowników smartfonów i innych elektronicznych urządzeń, takie rozwiązanie może być bardzo wygodne i ułatwiające życie. Przyniesie też ogromną korzyść naszej planecie w postaci zmniejszenia ilości elektrośmieci. I tymi pobudkami kieruje się właśnie KE chcąc wdrożyć nowe przepisy.

