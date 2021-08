Xiaomi HyperCharge może zadebiutować z Mi Mix 5

Choć Xiaomi HyperCharge, rewolucyjna technologia szybkiego ładowania, została zaprezentowana kilka miesięcy temu, to nadal nie wiemy, kiedy ostatecznie trafi do smartfonów. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że pierwszym urządzeniem, które będzie wspierało ładowanie z mocą 200 W będzie Xiaomi Mi Mix 5.

Rewolucja w ładowaniu smartfonów

Po bardzo długim oczekiwaniu, zadebiutował w końcu Mi Mix 4. Xiaomi postanowiło wyposażyć swój smartfon w ładowanie przewodowe 120 W, które na rynek wprowadzono w ubiegłym roku, wraz z modelem Mi 10 Ultra. Oczywiście to nie jedyna innowacja, jaką Mi Mix 4 ze sobą przynosi, ale dzisiaj skupiamy się właśnie na technologii ładowania.

Jakiś czas temu Xiaomi zaprezentowało nam HyperCharge, technologię szybkiego, a może raczej ekspresowego, ładowania z mocą 200 W po kablu i 120 W bezprzewodowo. Do celów prezentacji wykorzystano wówczas akumulator (4000 mAh) w zmodyfikowanym Xiaomi Mi 11 Pro. Wyniki były oszałamiające, bo od 0 do 100% smartfon naładował się w 8 minut (przewodowo) i 15 minut (bezprzewodowo). Oczywiście nie zabrakło wówczas pytań o żywotność baterii przy wykorzystywaniu tej technologii. Xiaomi i to zbadało, a wynik testu był całkiem niezły. Po 800 cyklach ładowania pojemność baterii spadła o 20%.

Xiaomi HyperCharge idealnie pasuje do eksperymentalnej serii Mi Mix

Kiedy i tę kwestie wyjaśniono, zaczęły pojawiać się kolejne pytania – kiedy obsługa Xiaomi HyperCharge trafi do smartfonów. Wydawało się, że firma będzie chciała wprowadzić tę rewolucję jak najszybciej, ale doniesienia, jakie pojawiły się pod koniec lipca wskazywały raczej na przyszły rok. Mówiono wówczas, że pierwszym smartfonem, do którego trafi będzie Mi 12 Ultra.

Dzisiaj jednak pojawiły się inne głosy, które wskazują już na czerwiec przyszłego roku, jako datę wejścia do masowej produkcji. Źródło podaje również inny smartfon, który jako pierwszy otrzyma wsparcie dla Xiaomi HyperCharge. Miałby być to Mi Mix 5, czyli następca debiutującego dwa dni temu Mi Mix 4. I ta plotka wydaje się już bardziej prawdopodobna. W przypadku serii Mi, Xiaomi skupia się na wysokiej wydajności czy kwestii aparatów, ale to rodzina Mi Mix od samego początku była tą, w której dostawaliśmy smartfony z eksperymentalnymi i innowacyjnymi technologiami. Wydaje się więc bardzo możliwe, że to właśnie wraz z tym modelem Xiaomi HyperCharge wejdzie na rynek.

