Kiedy będziemy mogli przetestować ładowanie HyperCharge od Xiaomi?

Jakiś czas temu Xiaomi zaprezentowało technologię HyperCharge, która pozwala ładować smartfon mocą 200 W. Kiedy jednak będziemy mogli z niej skorzystać?

Na HyperCharge od Xiaomi jeszcze poczekamy

Telefon naładowany do pełna w 8 minut? Takie cuda przedstawiło Xiaomi podczas pierwszej prezentacji technologii HyperCharge. Pozwala ona na przewodowe ładowanie z mocą 200 W. Przetestowano to na smartfonie z bateria o pojemności 4000 mAh. Bezprzewodowo bateria została naładowana od 0 do 100 % w 15 minut. Jest to naprawdę imponujący wynik. A jak ta technologia wpływa na żywotność baterii? Xiaomi również to sprawdziło i ich test wykazał, że po 800 cyklach jej pojemność zmniejsza się o około 20%.

Nie jest to więc zły wynik, gdyż zakładając, że ładujemy smartfon raz dziennie, daje to jakieś dwa lata użytkowania bez zauważalnych strat żywotności ogniwa.

Patrząc na to, jak rewolucyjna to technologia i jak bardzo inni producenci chcą Xiaomi dogonić, wydawałoby się, że firma wprowadzi HyperCharge na rynek jak najszybciej. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że produkcja takich ładowarek rozpocznie się dopiero w połowie 2022 roku, a smartfonem, który będzie ją obsługiwać ma być Mi 12 Ultra.

Wygląda więc na to, że Xiaomi musi jeszcze dopracować swoją technologię, zanim zacznie oferować ją klientom. Jest to dobry ruch, ale jeszcze lepszy byłby, gdyby producenci połączyli szybkie ładowanie z bardziej pojemnymi i wytrzymalszymi bateriami.

