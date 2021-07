Co wiemy o nowych funkcjach MIUI 13?

Dowiedzieliśmy się kilku szczegółów na temat nowości, jakie przyniesie nowa nakładka Xiaomi – MIUI 13. Czy uda się zatrzeć złe wrażenie, jakie wywarło MIUI 12?

MIUI 13 – co nam zaoferuje?

Wczoraj przekazaliśmy Wam listę smartfonów Xiaomi, Redmi i POCO, które otrzymają Androida 12 z nakładką MIUI 13. Jakiś czas temu leakster Digital Chat Station ujawnił zaś, że nowa nakładka już niedługo ujrzy światło dzienne. Przecieki wskazują na koniec tego miesiąca i trafi do wszystkich smartfonów Xiaomi, które zadebiutowały na rynku w przeciągu ostatnich dwóch lat.

Teraz zaś, najnowszy przeciek od chińskiego leakstera Bald Panda ujawnia nam kluczowe funkcje, jakie przyniesie MIUI 13. główne zmiany zobaczymy już w samym wyglądzie, gdyż Xiaomi postawi nacisk na projekt i design, który odróżniać będzie nakładkę od poprzedniej wersji. Użytkownicy dostaną również nowe animacje, tapety i czcionki, a także przeprojektowane ikony aplikacji.

Nowa generacja MIUI otrzyma także małe okno do gier. Do tej pory, zmniejszyć można było jedynie okna aplikacji. Interfejs użytkownika zostanie wzbogacony o warstwowy system renderowania i technologię fuzji pamięci. Czym ona jest? Jej działanie jest bardzo podobne do tego, które znamy z wirtualnej pamięci RAM, czyli opcji poprawy wydajności kosztem pamięci wbudowanej.

MIUI 13 wprowadzi zapewne jeszcze inne nowości, ale przeciek takowych nie ujawnia. Jeśli wierzyć doniesieniom, mówiącym o pierwszych aktualizacjach już w sierpniu, to prezentacji nakładki powinniśmy spodziewać się w najbliższym czasie.

