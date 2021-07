Płatności BLIK na Allegro będą jeszcze łatwiejsze

Kupując na Allegro będziemy mogli płacić BLIK-iem jeszcze szybciej. Dzięki współpracy Polskiego Standardu Płatności i banku PKO BP, część użytkowników nie będzie musiała podawać kodu podczas płatności za zakupy.

BLIK to jedna z najpopularniejszych opcji płatności w sieci. Nie wymaga od nas podawania żadnych wrażliwych danych, a sama transakcja przebiega bardzo wygodnie i szybko. A teraz, dzięki nowym płatnościom BLIK na Allegro będzie to jeszcze łatwiejsze, gdyż nie będziemy nawet musieli podawać kodu. Na razie jednak skorzystają z niego tylko nieliczni.

Czytaj też: Sony wyjaśnia kwestię aktualizacji modelu Xperia 1 III

Polski Standard Płatności, przy współpracy z bankiem PKO BP, wprowadza możliwość płatności blik bez wpisywania kodu. Klienci banku, którzy korzystają z aplikacji mobilnej IKO będą mieli taką opcję dostępną na Allegro. Niektórzy mogą teraz powiedzieć, że przecież już wszyscy mogą kupować bez podawania kodu. To prawda, ale nadal konieczna jest w takim przypadku akceptacja transakcji w banku. Nowe rozwiązanie pozwala tego uniknąć, a klienci PKO BP po prostu dostaną powiadomienie o transakcji. Wcześniej jednak konieczne będzie włączenie takich płatności na zaufanym urządzeniu.

Czytaj też: Jakie nowości przyniesie aktualizacja Windows 10 21H2?

Blik z automatycznym potwierdzeniem płatności to obecnie najlepsze i najwygodniejsze rozwiązanie do płatności w internecie. Klient dzięki niemu może prosto, szybko i bezpiecznie zapłacić za zakupy w sieci. Jesteśmy pierwszym i jak na razie jedynym na rynku bankiem, który we współpracy z Polskim Standardem Płatności i Allegro wdrożył to rozwiązanie. Wierzymy, że wkrótce będzie ono wprowadzone w kolejnych sklepach internetowych i platformach handlowych, i stanie się rynkowym standardem

– mówi Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego PKO Banku Polskiego.