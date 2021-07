Koniec spekulacji – OnePlus Nord 2 5G oficjalnie. Znamy specyfikację, ceny i dostępność

OnePlus zaprezentował dziś swój najnowszy smartfon – OnePlus Nord 2 5G. Co przynosi nam ten model? W końcu możemy porzucić spekulacje i skupić się na konkretnych informacjach.

Debiutuje flagowy OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2 5G jest potwierdzeniem naszego zaangażowania w dzielenie się doskonałą technologią ze światem. Dzięki postępom w rozwoju technologii smartfonów, także ze średniej półki, jesteśmy teraz w stanie dostarczać najwyższej jakości sprzęt w bardziej dostępnych cenowo urządzeniach. Jesteśmy przekonani, że Nord 2 jest godnym następcą oryginalnego OnePlus Nord — powiedział Pete Lau, założyciel OnePlus.

Specyfikacja

Sercem OnePlus Nord 2 5G jest procesor MediaTek Dimensity 1200-AI zbudowany w procesie technologicznym 6 nm. Co odróżnia go od standardowej jednostki Dimensity 1200? Udoskonalone funkcje procesora oparte na sztucznej inteligencji. Chipset zintegrowany z modemem 5G wspierany jest przez 8 lub 12 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Nord 2 trafi do sprzedaży z zainstalowanym OxygenOS 11.3, w którym wdrożono takie ulepszenia jak tryb Dark Mode, wygodna obsługę jedną ręką, różne opcje wyświetlacza AOD czy przyjazne dla graczy udogodnienia.

Wyświetlacz AMOLED ma przekątną 6,43 cala i charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 90 Hz. Nord 2 został również wyposażony w dwuogniwowoą baterię 4500 mAh obsługującą ładowanie Warp Charge 65, ładuje się od 0 do 100% w mniej niż 35 minut.

OnePlus wyposażył model Nord 2 w fotograficzne ulepszenia. Z tyłu znajdziemy aparat główny Sony IMX766 o rozdzielczości 50 MPix. Tutaj od razu widać ulepszenie względem poprzednika, bo ten czujnik jest w stanie uchwycić 56% więcej światła niż Sony IMX586. Do tego producent dodał ulepszony tryb Nightscape Ultra, dzięki czemu otrzymamy lepsze zdjęcia nawet w niesprzyjających warunkach oświetleniowych. Do tego mamy również aparat ultraszerokokątny 8 Mpix z polem widzenia 119,7 stopni. Dodano też dodatkowy czujnik 2 Mpix.

OnePlus ulepszył ten model dodając do niego dwa gniazda SIM 5G i pobieranie 5G w prędkości do 2,95 Gb/s. Pozwala to cieszyć się stabilną i niezawodną obsługą sieci nowej generacji.

Warto też wspomnieć, że Nord 2 5G otrzyma dwa lata aktualizacji Androida i trzy lata aktualizacji zabezpieczeń.

OnePlus Nord 2 5G – cena i dostępność

OnePlus Nord 2 5G będzie dostępny na stronie OnePlus (oneplus.com/Poland), na stronie Amazon oraz w sklepie x-kom.pl, od 28 lipca 2021 r. W zależności od wariantu ceny prezentują się następująco:

8 GB RAM + 128 GB pamięci wbudowanej – 1899 zł (399 euro),

12 GB RAM + 256 GB pamięci wbudowanej – 2349 zł (499 euro).

Smartfon dostępny jest w kolorach Blue Haze i Gray Sierra.

Jeśli nie chcecie czekać do 28 lipca, to od dziś, 22 lipca, o godzinie 17:00 ruszy przedsprzedaż trwająca do 27 lipca. OnePlus podkreśla, że jeśli kupicie smartfon w tym okresie, to możecie liczyć na szybszą dostawę, która rozpocznie się od 26 lipca. Warto też wspomnieć, że dodatkowo można zy7skać 10 % zniżki na etui do telefonu Nord 2 i ekran ochronny oraz 50% zniżki na OnePlus Buds Z. Zamówienia w przedsprzedaży można złożyć na oneplus.com i Amazon oraz w X-kom.pl.

