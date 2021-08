[Aktualizacja] Wielkie premiery Huawei. Nowości do zgarnięcia w świetnych promocjach

W tym miesiącu Huawei zaszalał z premierami nowych produktów, bo po rodzinie smartfonów P50 doczekaliśmy się kolejnych trzech ważnych dla marki i rynku produktów. Debiut zaliczyły bowiem dwa wyjątkowe monitory MateView oraz tablet MatePad 11.

Huawei MatePad 11, czyli tablet z HarmonyOS za 1999 zł

Zdecydowanie najważniejszą rolą tabletu MatePad 11 jest zapoznanie użytkownika z systemem HarmonyOS, który niedawno został przez Huaweia ujawniony w szczegółach. Ten kompaktowy, bo o grubości 7,25 mm tablet z ekranem IPS LCD o 10,95-calowej przekątnej kusi przede wszystkim solidnym wyposażeniem, na które składa się SoC Snapdragon 865, 6 GB pamięci RAM z wyborem między 64, 128 i 256 GB pamięci masowej.

Zasila to wszystko 7250 mAh bateria o wytrzymałości do 10 godzin przeglądania sieci, która wspieraj ładowanie przewodowe mocą 22,5 W. To ogniwo najbardziej będzie eksploatował jednak wspomniany ekran o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli z odświeżaniem 120 Hz. Ten pokrywa 86% panelu przedniego, jego kontrast wynosi 1500:1, jasność wyznaczono na poziomie 500 nitów, a odwzorowanie kolorów w gamie NTSC oceniono na 96%. Co jednak najważniejsze – ten wyświetlacz doczekał się certyfikatu TUV co do niskiej emisji światłą niebieskiego.

Huawei zadbał też o solidne zaplecze do pracy zdalnej, obejmującej cztery mikrofony i głośniki oraz możliwości fotograficzne. Przedni aparat o rozdzielczości 8 Mpx wprawdzie autofokusem pochwalić się nie może, ale ten tylny 13-Mpx już tak, jak zresztą również obiektywem o przysłonie f/1.8. Kupujący będą mogli dodatkowo wyposażyć się w dostępną do kupienia osobno klawiaturę HUAWEI Smart Magnetic Keyboard (za 619 zł) oraz rysik M-Pencil 2 generacji (399 zł).

Jednak w ramach oferty premierowej, trwającej od 4 do 22 sierpnia możecie zgarnąć ten tablet w zestawie z bezprzewodową myszką, klawiaturą, M-Pencil oraz słuchawkami FreeBuds 4i lub smartwatchem Watch GT 2 Pro, oraz tymi samymi słuchawkami. Dodatkowo liczyć możecie na benefity w kilku aplikacjach.

MateView GT, to pierwszy monitor Huaweia dla graczy do kupienia za 1999 zł

Jeśli uważacie, że pierwsze razy mogą być dobre, to monitor MateView GT zdaje się zgadzać z Waszym światopoglądem. Ten gamingowy monitor łączy w sobie wszystko, co powinien docenić każdy gracz, bo oferuje zakrzywiony 34-calowy panel LCD o promieniu 1500R, proporcjach 21:9 i rozdzielczość 1440p (3440 × 1440 px). Dodatkowo liczyć możemy na 165 Hz odświeżania ekranu, współczynnik kontrastu 4000:1 i jasność na poziomie 350 nitów.

Trzy monitory tej klasy obok siebie, to marzenie

Co jednak najciekawsze, Huawei zadbał też o twórców, czy po prostu bardzo wymagających, co potwierdza certyfikat HDR10, 90% pokrycie spektrum DCI-P3 i 121% sRGB, a nawet kalibracja do przestrzeni deltaE < 2. Kwestie rozrywkowe dopełnia podświetlenie RGB, soundbar z głośnikami stereo 2×2.5W i panelem dotykowym, a nawet dwa wbudowane mikrofony.

Huawei MateView GT wyciśnie 165 Hz i 1440p wyłącznie z użyciem pojedynczego portu DisplayPort 1.4, choć obok niego znajdziemy też dwa porty HDMI 2.0 oraz dwa porty USB-C, z czego jeden jest używany do zasilania. Dodatkowo monitor wspiera standard VESA 100, ale pozostanie przy jego podstawce kusi i są szanse, że będzie wystarczająca, oferując 110-mm regulację i możliwość pochylenia monitora od -5 do -20 stopni.

Co zaoferuje Huawei MateView? W Polsce będzie kosztował 2599 zł

Monitor Huawei MateView powstał z myślą o twórcach. Stąd obecność płaskiego ekranu LCD IPS o proporcjach 3:2 i 28,2-calowej przekątnej, który oferuje rozdzielczość 3840 x 2560 px. Ten względem MateView GT jest jaśniejszy, chwaląc się swoimi natywnymi 500 nitami i certyfikatem DisplayHDR400, ale ma niższy kontrast, bo rzędu 1200:1 i odświeżanie na poziomie 60 Hz.

Obsługuje jednak 10-bitową głębię kolorów, pokrywa 98% zakresu DCI-P3 i 100% sRGB, będąc skalibrowanym pod standard deltaE < 2 lub deltaE < 1 (przy wykorzystaniu spektrum sRGB). Do sprzętów możemy go podpiąć za pośrednictwem USB-C lub miniaturowej formy DisplayPortu 1.2, bo z wykorzystaniem HDMI 2.0 ograniczymy się do 50 FPS. MateView zapewnia też dwa porty USB-A 3.0, USB-C do zasilania dołączonym 135 W zasilaczem, porty jack 3.5 mm, dwa mikrofony i lepsze, bo już 5-watowe głośniki w odmienne podstawie.

Huawei Wireless Mouse GT za 499 zł

Premierę zaliczyła też bezprzewodowa myszka Huaweia z myślą o graczach (stąd dopisek GT), która do 22 sierpnia będzie dostępna w zestawie ze smartbandem Huawei Band 6.

HUAWEI MateStation S – 2999 zł

Ogromnym zaskoczeniem podczas prezentacji okazał się też komputer stacjonarny MateStation S, którego wyjątkowa promocja zapewni Wam dodatkowy monitor 23,8 cala ciągle w cenie 2999 zł. Na jego pokładzie znajdzie się procesor Ryzen 5 4600G, 256 GB dysk SSD NVMe i 8 GB pamięci DDR4.

