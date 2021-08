Wszystko co wiemy o Redmi 10

Już niedługo Xiaomi zaprezentuje serię Redmi 10. Warto więc zebrać wszystkie informacje na temat tych urządzeń, które do tej pory trafiły do sieci.

W ostatnim czasie dostajemy coraz więcej przecieków na temat serii Redmi 10. Może to wskazywać na zbliżającą się wielkimi krokami premierę (co potwierdziło dzisiaj samo Xiaomi). Dlatego w tym artykule zbierzemy dla Was wszystkie dotychczasowe informacje z przecieków i doniesień, a także zaktualizujemy wpis o te, które pojawią się w najbliższej przyszłości.

Co wiemy o Redmi 10?

Data premiery

Tutaj niestety konkretów nie mamy. Dzisiaj Xiaomi wrzuciło na Twittera wpis zapowiadający rychłą premierę, więc konkrety powinniśmy dostać już niedługo.

Cena

Redmi 9 trafiło na rynek europejski w bardzo budżetowych cenach. W zależności o wariantu konfiguracji pamięci ceny wynosiły 149 lub 179 euro, więc w przypadku nowej serii również spodziewamy się bardzo podobnych cen. Xiaomi zapewne będzie chciało powtórzyć sukces sprzedażowy poprzedników, więc ceny będą atrakcyjne.

Specyfikacja Redmi 10

Tutaj warto nadmienić, że większość informacji i zdjęć pochodzi z najnowszego przecieku z oficjalnej strony Xiaomi Germany. Wpis został usunięty, ale informacje udało się wcześniej skopiować. Niestety na stronie nie zdradzono cen ani dostępności urządzeń. Widać jednak spełnienie obietnicy – znaczące ulepszenia względem Redmi 9.

Wyświetlacz

Smartfon zostanie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+. Zaoferuje nam odświeżanie na poziomie 90 Hz. Dodatkowo Xiaomi wyposaży go w funkcję Adaptive Sync, co oznacza, że ​​będzie mógł inteligentnie przełączać się między częstotliwościami 45 Hz, 60 Hz i 90 Hz w zależności od potrzeb. Aparat do selfie zostanie umieszczony w okrągłym wcięciu. Wyświetlacz ma być chroniony Corning Gorilla Glass 3.

Procesor i bateria

Sercem Redmi 10 ma być procesor MediaTek Helio G88 wspierany przez maksymalnie 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Bie zabraknie tutaj dualSIM, dwuzakresowego Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS (GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS) czy USB-C.

Dowiedzieliśmy się, że smartfon dostępny będzie w trzech wariantach konfiguracji pamięci:

4 GB + 64 GB

4 GB + 128 GB

6 GB + 128 GB

Bateria o pojemności 5000 mAh będzie obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 18 W. W zestawie znajdziemy ładowarkę 22,5 W. urządzenie będzie działać pod kontrolą Androida 11 z nakładką MIUI 12.5.

Aparaty

Aparat główny ma mieć rozdzielczość 50 Mpix, a oprócz niego z tyłu znajdziemy też obiektyw szerokokątny 8 Mpix, obiektyw makro 2 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix. Aparat do selfi zaoferuje z kolei rozdzielczość 8 Mpix.

Dodatkowe informacje

Dowiedzieliśmy się również, że smartfon ma pojawić się w kolorach: Pebble White, Sea Blue i Carbon Grey. Nie zabraknie też gniazda słuchawkowego 3,5 mm, wejścia na kartę microSD, podwójnych głośników stereo i skanera linii papilarnych umieszczonego z boku urządzenia.

Obudowa ma być wykonana z poliwęglanu, a urządzenie o wadze 181 gramów ma mieć wymiary 161,95 x 75,53 x 8,92 mm .

