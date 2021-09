AMD tnie ceny procesorów Ryzen 5000 przed premierą Alder Lake

Po premierze procesorów Ryzen nowej generacji ich dostępność na rynku była znikoma przez wiele miesięcy. Teraz ten stan rzeczy najwyraźniej się poprawił i w samą porę, bo ceny procesorów Ryzen 5000 najwyraźniej zostały solidnie przycięte „z góry”, czyli przez samą firmę AMD.

Wedle sklepu Overclock3D, który jako pierwszy zwrócił na to uwagę, ceny AMD Ryzen z serii 5000 są coraz niższe – co nie oznacza tylko tego, że ich zwiększona podaż pozwoliła obniżyć ich cenę do tej sugerowanej przez AMD (MSRP). Te oparte na mikroarchitekturze AMD Zen 3 procesory są teraz zarówno łatwo dostępne, jak i tańsze, niż kiedykolwiek w historii. Przykładowo w Wielkiej Brytanii ceny prezentują się następująco:

AMD Ryzen 5 5600X – Cena w dniu premiery: 289.99£. Cena obecna: 245.99£

Dzięki udostępnionym przez Geizhals statystykom mamy też wgląd w sytuację w Europie, a dokładniej mówiąc, na ceny procesorów Ryzen 5000 na rynku niemieckim, czyli tym „najbliższym nas”. Wedle tych statystyk ceny spadły o:

AMD Ryzen 5 5600X – Cena w dniu premiery: 299 euro. Cena obecna: 265 euro (spadek o ~11%)

Trend ten rzeczywiście potwierdzają wykresy:

Ryzeny 5000 tanieją, a w Polsce… no cóż. Może kiedyś się doczekamy

A w Polsce? U nas podobnych przecen najwyraźniej jeszcze nie widać, bo ceny wynoszą kolejno:

AMD Ryzen 5 5600X – 1299 zł

– 1299 zł AMD Ryzen 7 5800X – 1889 zł

– 1889 zł AMD Ryzen 9 5900X – 2499 zł

– 2499 zł AMD Ryzen 9 5950X – 3599 zł

Powodu samych obniżek, które (miejmy nadzieję) z czasem dotrą też do Polski, możemy doszukiwać się przede wszystkim w ofensywie Intela z procesorami Core 12. generacji oraz nadchodzących nowości od AMD. Ponoć firma szykuje już nowe Ryzeny na bazie Zen 3+ z dodatkiem pamięci 3D V-Cache, więc teraz próbuje nie tylko sprzedać zalegające zapasy procesorów, ale też zarobić możliwie najwięcej na starszych produktach.