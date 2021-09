Procesory graficzne AMD w średniakach Samsunga? Exynosy z mRDNA mogą obrać nowe oblicze

Zapowiedziana przed kilkoma tygodniami współpraca między Samsungiem a AMD, zaowocowała już nieoficjalnymi informacjami co do tego, że część smartfonów Galaxy S22 sięgnie po Exynosa 2200 z GPU mRDNA od AMD. Jednak wygląda na to, że nie tylko flagowce będą tak wyjątkowe, bo są szanse na procesory graficzne AMD w średniakach Samsunga.

Współpraca z AMD ewidentnie opłaci się Samsungowi. Wydajność graficzna to potwierdza

Dla przypomnienia, Samsung połączył siły z AMD, żeby zapewnić rynkowi mobilnemu zupełnie nowy wymiar wydajności graficznej. Służy do tego architektura RDNA, która udowodniła swój ogromny potencjał w myśl stosunku wydajności do poboru mocy. To coś, co przy mobilnych urządzeniach jest kluczowe, choć oczywiście nie liczcie, że wydajność rdzenia mRDNA od AMD będzie dorównywać np. kartom graficznym Radeon RX 5000, czy konsolom nowej generacji.

Wiemy, że firma ma zaprezentować Exynosa 2200 już w grudniu, czyli przed premierą nowych flagowych smartfonów, choć problem z Galaxy S22 ma być taki, że część rynków otrzyma wersję z nowym układem Samsunga, a reszta z Snapdragonem 898. Dlatego tak ważne są niedawne plotki (via Clien.net), wedle których Samsung nie ograniczy sprzętu AMD wyłącznie do flagowych smartfonów.

AMD mRDNA nawet w serii Galaxy A? Czyli procesory graficzne AMD w średniakach Samsunga

Nieoficjalne informacje wskazują, że Samsung ma już w planach połączenie w SoC Exynos ze średniej półki grafiki mRDNA od AMD. Jednak nie będą to te same GPU, a stosownie okrojone, bo podczas gdy te najwydajniejsze mają oferować konfigurację z czterema CU (Compute Units), te średniej klasy będą używać konfiguracji z dwoma CU. Kłóci się to nieco z dawnym przeciekiem, wspominającym o 6-rdzeniowym GPU Exynosa 2200 na bazie mRDNA2, który pokonał układ A14 Bionic Apple w teście graficzym.

CPU/GPU

Exynos 2200 with AMD mRDNA GPU (low yield, available in select markets) – Samsung 4LPE (=5LPP)

Snapdragon 898 with Adreno GPU (available in most markets) – Samsung 4LPX



RAM, ROM config/Design (https://t.co/sX5H7nvUZX)

Identical to the S21 Series



Obecne testy obejmują ponoć taktowanie rdzeni mRDNA na poziomie około 1 GHz i rozpieścić możemy Was nawet ich wydajnością. Możecie podejrzeć ją poniżej i trzeba tutaj podkreślić, że są one trzecimi z rzędu wynikami. To wskazuje, że wydajność nawet po wcześniejszym obciążeniu (zwiększeniu temperatury GPU i zbliżeniu się do zjawiska thermal-throttlingu) jest wysoka, bo np. w teście Aztec High flagowy obecnie Exynos 2100 nie przebija poziomu 30 FPS.

Manhattan 3.1: 127.5 FPS

Aztec Normal: 90.7 FPS

Aztec High: 39.65 FPS

Ponoć nawet okrojone GPU mRDNA zapewniają solidny wzrost wydajności, która ewidentnie przyda się smartfonom Samsunga z serii A. Firma chce bowiem uczynić z nich bardzo konkurencyjne na rynku modele, co wskazał też domniemany plan zaimplementowania w nich optycznej stabilizacji obrazu. Jest to o tyle ważne, że rodzina Galaxy A jest już jedną z najpopularniejszych, które można kupić, jeśli chodzi o telefony średniej klasy.

