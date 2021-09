Premiera Apple iPhone 13. Jest amazing, czy to znowu odgrzewane jabłko z dziurką?

Firma Apple zaprezentowała dzisiaj smartfony Apple iPhone 13. Jak co roku zadawaliśmy sobie pytanie — czy tym razem będą rewolucyjne innowacje, czy znowu dostaniemy nadgryzione jabłko na złotej tacy?

Apple iPhone 13 i iPhone 13 mini

Jak mogliśmy usłyszeć podczas premiery, użytkownikom tak bardzo podobały się iPhone’y 12, że iPhone’y 13 wyglądają… tak samo. Amazing. Obudowy są wodoszczelne, zgodnie z normą IP68 oraz mają aluminiowe ramki.

Pozostając w temacie obudów i odporności, ekrany chronione są przez ceramiczne szkło. Wyświetlacze Super Retina XDR OLED mają przekątną 5,4 cala w iPhonie 13 mini oraz 6,1 cala w iPhonie 13. Oferują jasność na poziomie 800 nitów (w piku) lub 1200 nitów poza domem (również w piku).

Sercem nowych smartfonów Apple iPhone 13 jest układ Apple A15 Bionic. 6-rdzniowy układ (dwa rdzenie mocniejsze, cztery energooszczędne) wspiera 5-rdzeniowy układ graficzny. Procesor ma być wydajniejszy od poprzednika o 50%, a układ graficzny o 30%. Cały układ składa się z 15 mld tranzystorów i jest w stanie wykonać 15,8 trylionów operacji na sekundę. Do tego mamy nowy moduł przetwarzania obrazu (ISP). Na wyposażeniu nie mogło zabraknąć łączności 5G, działającej w 60 krajach i ponad 200 sieciach komórkowych.

Smartfony mają podwójny aparat główny – 12 Mpix (F/1.6, główny szerokokątny) i 12 Mpix (F/2.4, 13mm, ultraszerokokątny). Nowością jest stabilizacja obrazu oparta na ruchu sensora (Sensor Shift), która w iPhone’ach 12 była dostępna tylko w modelach Pro. Nowością jest tryb filmowy Cinematic Mode, ale o tym więcej napiszemy za moment, przy okazji modeli 13 Pro.

Rewolucji w szybkości ładowania raczej nie będzie, Apple nic nie powiedział na ten temat. Za to firma pochwaliła się, że iPhone 13 mini będzie działać o 1,5 godziny dłużej niż iPhone 12 mini, a iPhone 13 o 2,5 godziny dłużej niż iPhone 12.

Smartfony będą dostępne w pięciu kolorach — różowym, niebieskim, czarnym, białym oraz czerwonym (Product RED) i będą kompatybilne z akcesoriami MAG Safe.

Apple iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max

W tym roku warianty Pro nie różnią się mocno od modeli podstawowych. Mamy przede wszystkim większe ekrany. 6,1 cala w modelu iPhone 13 Pro oraz 6,7 cala w 13 Pro Max. Nowością jest ProMotion, czyli adaptacyjne odświeżanie obrazu w przedziale 10-120 Hz. Jasność ekranu OLED Super Retina XDR to do 1000 nitów w piku (poza domem).

Modele 13 Pro oraz 13 Pro Max też mają ceramiczne szkło na ekranie, obudowy są wodoszczelne, zgodnie z normą IP68, a za szybkie działanie odpowiada układ Apple A15 Bionic.

Bez zmian są potrójne aparaty, ale z nowymi możliwościami. Aparat ultraszerokokąny (12 mpix, F/1.8, autofocus, 13mm) dostał tryb makro z autofocusem, z kolei każdym obiektywem, również teleobiektywem (12 Mpix, F/2.8, OIS, 3-krotny zoom optyczny), można zrobić zdjęcia w dedykowanym trybie nocnym. Aparat główny też ma rozdzielczośc 12 Mpix (F/1.5, sensor shift).

Wróćmy do Cinematic Mode, czyli zaawansowanego trybu filmowego. To jedna z największych nowości nowych iPhone’ów. Wśród nich mamy funkcję Focus Racking. Jak to działa? To typowo filmowy efekt. Wyobraźmy sobie scenę, w której osoba na pierwszym planie ogląda się za siebie, a punkt ostrości płynnie przechodzi na dalszy plan. Głowa się obraca do kamery, ostrość wraca na twarz. Teraz potrafią to wszystkie nowe iPhone’y i są w stanie zrobić przejście punktu ostrzenia automatycznie. Ale dodatkowo punkt ostrzenia, podobnie jak efekt zmiany otworu przysłony, można zmienić w trakcie edycji gotowego, już nagranego filmu.

Jeśli chodzi o baterie, to czas działania został poprawiony tak samo jak w iPhone’ach 13. iPhone 13 Pro działa o 1,5 godziny dłużej niż iPhone 12 Pro, a iPhone 13 Pro Max o 2,5 godziny dłużej niż iPhone 12 Pro Max.

Dostępne będą cztery kolory – czarny, złoty, srebrny oraz niebieski. Każdy warianty jest kompatybilny ze znanymi akcesoriami, w tym MAG Safe.

Ceny Apple iPhone 13

Przedsprzedaż całej serii iPhone 13 rusza 17 września o godzinie 14. Smartfony będą dostępne od 24 września. A oto ceny. Na początek iPhone 13 mini:

iPhone 13 mini 128 GB – 3 599 zł,

iPhone 13 mini 256 GB – 4 099 zł,

iPhone 13 mini 512 GB – 5 099 zł.

iPhone 13:

iPhone 13 128 GB – 4 199 zł,

iPhone 13 256 GB – 4 699 zł,

iPhone 13 512 GB – 5 699 zł.

iPhone 13 Pro:

iPhone 13 Pro 128 GB – 5 199 zł,

iPhone 13 Pro 256 GB – 5 699 zł,

iPhone 13 Pro 512 GB – 6 699 zł,

iPhone 13 Pro 1 TB – 7 699 zł.

iPhone 13 Pro Max:

iPhone 13 Pro Max 128 GB – 5 699 zł,

iPhone 13 Pro Max 256 GB – 6 199 zł,

iPhone 13 Pro Max 512 GB – 7 199 zł,

iPhone 13 Pro Max 1 TB – 8 199 zł.

Apple Event – transmisja online

Apple Event, na którym zaprezentowane zostały smartfony iPhone 13 jeszcze trwa. Możecie go oglądać poniżej, a my staramy się jak najszybciej spisać najważniejsze informacje w poniższej wiadomości. Polskie ceny zamieścimy jak tylko pojawią się oficjalne informacje na ich temat.

