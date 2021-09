Rynek technologii ma kolejny problem. Teraz brakuje biernych elementów układów elektrycznych

Są pewne elementy układów elektronicznych, które znajdziecie wszędzie. Zasilacze, płyty główne, dyski SSD, karty graficzne, moduły pamięci RAM zarówno w komputerach osobistych, jak i laptopach składają się z podstawowych w elektryce komponentów, które towarzyszą światu od dekad. Problem w tym, że tych biernych elementów układów elektrycznych również zaczęło brakować, co sprawia, że rynek, więc i my, konsumenci, musimy zmierzyć się z kolejnymi potencjalnymi podwyżkami.

Nadchodzą braki biernych elementów układów elektrycznych. Kolejny ważny filar rynku upadł

Jest to o tyle zła wiadomość, że do tej pory dręczyły nas głównie problemy z dostawami układów logicznych (zwłaszcza procesorów graficznych), a tu proszę – na horyzoncie pojawił się kolejny wróg niskich cen. Niedobór elementów pasywnych jest o tyle groźniejszy, że budują one praktycznie każde (o ile nawet nie każde) urządzenie elektroniczne. Mowa o m.in. kondensatorach przechowujących ładunki elektryczne, opornikach, które ograniczają napięcie, czy cewkach, które to połączeniu z kondensatorem tworzą obwód rezonansowy, czyli akurat jeden z fundamentalnych obwodów elektronicznych.

Czytaj też: Zmiany ceny pamięci DRAM w czwartym kwartale bieżącego roku. Będzie drożej, czy taniej?

Powód tych niedoborów, o których informuje wyspecjalizowany w tych kwestiach serwis DigiTimes jest jeden, ale ogromny. Sprowadza się do blokad w Malezji i Indonezji, gdzie produkuje się większość znanych japońskich kondensatorów aluminiowych. Warto tutaj przypomnieć, że fabryki Chemi-Con, Nichicon i Rubycon pozostawały przy tym zamknięte przez większość lipca i sierpnia, a tak się składa, że to trójca, która wspólnie kontroluje około 50 procent rynku kondensatorów. Dlatego też to razem z obecną sytuacją w Malezji doprowadzi do zmniejszenia dostaw kondensatorów o od 30 do 60 procent.

Czytaj też: Powstał najmniejszy obiekt latający. Mrówka jest przy nim gigantyczna

Jednocześnie świat wykazuje wzmożony popyt, który zwiększył zapotrzebowanie na te komponenty. Do tej pory żyliśmy w spokoju, kiedy znakomita część tego biznesu była podejmowana przez tajwańskich i chińskich producentów, ale podczas gdy w przeszłości zamówienie można było otrzymać w ciągu czterech do sześciu tygodni, teraz czas realizacji wynosi od trzech do sześciu miesięcy.

Czytaj też: Wieczne życie urządzeń bez baterii. System BFree może uwolnić świat od części zużytej elektroniki

W najgorszym przypadku mowa więc o wydłużeniu czasu oczekiwania aż sześciokrotnie. Oczekuje się, że ten niedobór nie ulegnie złagodzeniu w 2021 roku, ale jeśli sytuacja poprawi się w Malezji i Indonezji, to w następnym roku może pojawić się lepsza podaż tych istotnych komponentów.